專家會：死者嚴重冠心病 疫苗無直接關係 伊院前晚稱長期病穩定 委會：控制情况不理想

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨日就一名63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡個案召開緊急會議，委員會共同召集人孔繁毅會後表示，死者生前有嚴重吸煙習慣、糖尿病、高血壓、高血脂、中央肥胖和懷疑有缺血性心臟病，初步解剖結果發現他有嚴重冠心病，3條心血管分別有70%至100%栓塞，相信因冠心病、急性心肌梗塞和肺水腫致呼吸衰竭而死亡。

孔繁毅：3心血管七至十成栓塞

孔繁毅稱，委員初步一致認為其死亡與接種疫苗無直接關係，會繼續推行疫苗接種計劃，鼓勵長者和高危者盡快打針，亦相信委員的初步結論能加強市民接種信心，但表明要待全面解剖報告再總結病人死因與疫苗的因果關係。

被問到是否能排除死亡與疫苗有間接關係、疫苗加劇了慢性病，委員會共同召集人李卓廣說，外國並無加劇病情案例，目前亦無足夠資料作結論，仍待詳細解剖報告，「但其臨牀表現影響得好緊要，令到今次個案出現」。至於疫苗會否有可能推前了其死亡時間，李稱病人是突然氣促入院，無法知道是否推前了；孔續說，根據死者臨牀情况，無論有否接種疫苗，相信亦會於短期內出現心肌梗塞，「在這情况我們可好清楚界定到死因是嚴重心血管問題」。

被問疫苗加劇慢性病否

李卓廣：無足夠資料作結論

若個案評估為與疫苗無關，是否代表個案不能向疫苗保障基金提出索償，李卓廣稱仍需一至兩星期取得詳細解剖報告確定因果關係；他另提及「無法排除（最終報告）會有其他結論」，索償亦要先待死因庭後跟進。至於在什麼情况才下會煞停接種計劃，孔繁毅表示，如果死因不清楚或懷疑與疫苗有關，有需要時或建議煞停。

委員會表示，患嚴重和不穩定長期病患者，打針前應先諮詢自己的家庭醫生，市民就此有責任（另見稿）。就這名死者生前的病况，伊利沙伯醫院昨凌晨曾指其長期病穩定，但李卓廣昨晚表示，死者長期病的控制情况並非十分理想，門診覆診時需調校藥物，死者亦曾表示心臟不適，到急症室求醫時血壓上壓190、下壓130，正常應先跟進其長期病情况再接種疫苗。

就今次事件責任誰屬，孔稱「大家不想看到這事發生，亦不能說是病人或醫生任何一人責任， 只可話是不幸事件」。

就伊院醫護搶救死者時無留意其新冠疫苗接種史會否影響治療方案，孔繁毅解釋是否有接種過的急救程序都一樣。至於醫管局在病人死後兩日才向衛生署通報事件，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，這反映前線醫護對接種疫苗史警覺不足，認為公立醫院不同部門都需加強警覺，避免遺漏呈報接種嚴重不良反應予醫管局總部跟進。

接種中心「小心咗」

多兩人打科興後送院

死者生前於官涌疫苗接種中心接種疫苗，該中心的醫務總監郭寶賢說，社區接種中心無法得知接種者的長期病控制得好不好，只能觀察接種者情况是否穩定，例如到場時有否氣促，長期病患者應先問了家庭醫生再預約打針較「穩陣」，他說該中心已「小心咗」，昨拒絕12人打針，包括患糖尿病而沒服藥者，以及不清楚自己病歷者。

此外，昨有兩人打科興後要送院，一名63歲女子在中央圖書館打針後感到眩暈、頭痛、惡心及胸痛，另一名61歲女子在同地點打針後感到心悸、眩暈及血壓上升，二人送院治療及觀察，情况穩定，毋須留院。

明報記者

（疫情第四波）