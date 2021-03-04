有心人庭外設「加油站」 衣食不斷

張超雄：如吊起爭民主者威嚇他人

昨晨10時許，法院外排隊的逾百市民分批進入法院，約40名軍裝警員在法院外戒備。立法會前議員張超雄亦有到場聽審，他認為《港區國安法》下被告難保釋，批評政府以此剝奪47人的自由做法不文明，「明顯是政治打壓，將積極爭取民主的港人吊起嚟打、示眾，威嚇其他人」。「天水連線」元朗區議員林進連續3日到法院聽審，他說近日天氣清涼，不少被告衣物不足，加上漫長審訊，形容是很長煎熬。

送飲品三文治 茶記老闆盼親身支持

早上11時許，在法院附近的琦興茶餐廳負責人黃先生，與員工將數十份三文治及飲品送到法院外，稱過去兩日從食客口中得悉法院情况，故昨日希望身體力行支持法院內外的人。

天氣轉涼，法庭外不時颳風，有人用手推車運來了幾箱衣物外套，有不同款式供領取。到了黃昏時段，4名原屬公民黨的被告向法庭表示終止由資深大律師梁家傑代表，其後有人把兩大箱由被告譚文豪經營的餐廳「一日三餐」的飯盒送到法院，免費派予在場守候的記者及市民。

（35+大搜捕）