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政見相異 袁嘉蔚母：無條件「攬」她 林景楠妻：讓人看到我們strong

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，「馬拉松式」提堂3日未完，今日踏入第4天。面對漫長聆訊，被告之一林景楠收押前最揪心是泰裔妻子Bowie，但Bowie反變得堅強，成為家人的支柱，她努力安慰女兒、公婆，「我要和他的爸媽講加油，和他的朋友講加油……讓人看到我們strong（堅強） 」。另一被告袁嘉蔚的媽媽連日現身法庭，她與女兒政見南轅北轍，但「作為媽媽，我是無條件去『攬』她……因為她是我的女兒」。

林妻籲親友生意伙伴勿擔心

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠周日到警署報到時，說最憂心泰裔太太，因她在港朋友不多，亦不了解發生何事。昨日聆訊長約7小時，Bowie下午曾步出庭外，透過窗戶望向隔壁工地，神色略顯惆悵，用不太標準的廣東話說，「到現在我都知（什麼事）了，大家都知……先生很好人，沒有什麼擔心」。

林景楠女兒Jasmine早前畫畫，問爸爸去了哪裏，Bowie說：「現在先生在（法庭）入面，在屋企的都是我。我要和他的爸媽講加油，和他的朋友講加油，和同事講不用擔心，和partner（生意伙伴） 講睇住公司，什麼都不用擔心。我覺得這是我想做的事，讓人看到我們strong（堅強） 一下，不讓他人擔心我們」。

家屬輪流坐旁聽席 委律師送家書

眾被告與家人昨繼續分庭而坐，家屬只能在延伸庭觀看電視直播，但席位不多，家屬亦一票難求，部分共用一張，輪流入庭旁聽。有家屬等候時用紙寫滿一頁頁家書，由律師代為送進正庭，讓被告「見字思人」。

讚女無私助人 袁母：媽咪身分撐

另一被告南區區議員袁嘉蔚的媽媽昨獲派家屬席。她與女兒政見截然不同，一直不贊成她從政，袁嘉蔚周日要提早到警署報到前也沒通知母親，袁媽媽輾轉從他人口中得知案件。不過袁太還是老遠跑到法庭，由朝等到夜，說作為媽媽「無條件『攬』她」。

被問袁嘉蔚性格如何，袁媽媽笑稱曾和學校老師說「（女兒）不講話就會死……她比較無憂無慮，大癲大肺」。父母政見與女兒不同，於家中討論時政每次都在爭執前住嘴。

民主派初選去年7月舉行，袁媽媽曾WhatsApp問嘉蔚「妳究竟想要什麼？要香港如何，妳才覺得舒服？」嘉蔚文字回覆，說進立法會只因想「幫人」。袁太稱女兒無私心助人，「做的事情我支持，但有些理念我不贊同，這次（案件）我是以媽咪的身分來支持，我不會抌低她」。

明報記者

（35+大搜捕）

相關字詞﹕謀顛覆國家政權罪 港區國安法 袁嘉蔚 林景楠 民主派初選 35+大搜捕

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