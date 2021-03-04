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開庭前直播熄聲 司法機構：免泄保密溝通 吳靄儀：仲有司法獨立咩

【明報專訊】案件本周一起在西九龍裁判法院提堂，司法機構以被告及法律代表人數眾多，將法庭內共95個座位全數分配予他們，並同時安排3個法庭延伸部分予旁聽者看直播，其中一個預留予家屬、記者，惟昨日眾被告步入犯人欄時，直播聲響仍一直被關掉，無法聽到正庭內各人言談。多名記者一度要求法庭開庭內收音咪，並質疑現時做法與過往有異。有法庭工作人員稱，要正式開庭才會開咪。

司法機構：前兩天無關廣播 不理想

司法機構回應查詢指出，基於司法公正考慮，當法庭安排市民和記者在法庭的延伸部分旁聽聆訊時，只會在法庭內的公開聆訊開始後才作聲音廣播，以免訴訟各方在不知情下，被現場收音系統把不宜讓其他人得知的內容，如律師與訴訟人之間的保密溝通公開廣播。

司法機構續稱，因是在法庭得知新案件後短時間內安排轉播，或有所不足，而在聆訊首兩天開庭前及休庭期間，轉播的聲音廣播系統並無關上或只調校至較低音量的安排不理想，因此改正。

法界稱昔不靜音 疑因國安法

本身為大律師的吳靄儀昨日同樣身處延伸庭，她批評做法有問題，「法庭都冇辦法控制自己嘅程序，我哋仲有司法獨立咩？」另有法律界人士亦稱，一般程序不會出現如此情况，即使近期關於反修例案件，亦未曾見會在開庭前將延伸庭的直播靜音，未知是否因本案涉及《港區國安法》而有特別安排。

根據過往做法，記者和公眾人士都可在法庭正式開庭前進入法庭等候聆訊開始，其間可觀察被告神情和舉動，亦可留意庭內會否出現特別情况；即使法庭因座位數目不足而要開設延伸庭予記者和公眾人士旁聽，亦不會刻意在開庭前將庭內收音設施調成靜音。

（35+大搜捕）

相關字詞﹕吳靄儀 司法機構 西九龍裁判法院 串謀顛覆國家政權 港區國安法

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