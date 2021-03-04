4被告退公民黨炒律師 譚文豪陳辭痛哭 共7人改親自陳辭 官料日內裁保釋否

明報記者

法庭昨午12時40分開庭時，只需處理餘下8名被告保釋申請陳辭，惟當有關陳辭步入尾聲時，連日代表公民黨前黨魁楊岳橋、副主席譚文豪、立法會前議員郭家麒及東區區議員李予信的資深大律師梁家傑於晚上6時向法庭表示，4人已終止梁繼續代表他們，改為親自陳辭。

律師手帕拭淚 家屬聞言落淚

庭上直播所見，楊岳橋、郭家麒和譚文豪陳辭時多次哽咽，譚文豪情緒更愈來愈激動，最後階段數次痛哭。庭上有律師一度取出手帕抹眼淚，在延伸法庭觀看直播的家屬亦聞言落淚。

譚文豪完成陳辭後，代表林卓廷、楊雪盈和何桂藍的大律師均向法庭稱，3人同樣終止由律師代表，改為親自陳辭。總裁判官蘇惠德最終表示，目前最少10名被告需自行陳辭，或透過法律代表補充陳辭，決定將案件押後至今早10時再訊，並預計日內裁決。

吳敏兒退工黨 劉頴匡解散集會團隊

據政黨消息稱，楊岳橋、譚文豪、郭家麒和李予信已退出公民黨。另一被告吳敏兒亦已提出退出工黨。公民黨副主席賴仁彪表示暫不回應，有進一步消息會統一公布。工黨主席郭永健亦稱不便回應。另外劉頴匡深夜亦透過律師宣布民間集會團隊正式解散。

辯方盼豁免報道限制

控方稱「天馬行空」不公平

另外，辯方大律師馬維騉一度提出法庭基於社會公正的考慮，豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條中「對報道保釋法律程序的限制」的條文，認為案件涉及《港區國安法》條文的探討，將對社會公正及對政府均有裨益。

馬大狀又稱，明白被告私人狀况對審訊有關鍵作用，認為法庭可同時禁止傳媒報道被告及家庭成員的私人狀况，包括定罪紀錄、教育程度、經濟狀况及所有醫療紀錄。

代表控方的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪則對有關建議表示極大憂慮，認為做法「天馬行空」，對控辯雙方均不公平。她又稱，案件目前仍在調查，對整個司法程序不方便、不公平。

蘇官回應，法官除考慮公眾利益外，亦會顧及日後審訊的公正，以及保障各被告利益的需要。有關申請同樣押後至今日再處理。

【案件編號：WKCC 813/21】

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