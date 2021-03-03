【Emily】民記開班教管治 搵梁振英授課 須愛國愛港 盛惠＄5000 要過遴選

克勤話自己係民記2000年第一屆政治專才培訓班嘅學生，但今次有別以往課程，唔係教做公關、「洗樓」等技術嘢，而係教授管治、治政上嘅理念，例如香港如何喺中美之間游走、「後國安」時代嘅管治者同盟等，亦想幫香港搵一條出路。至於課程係咪用嚟招收黨員，克勤話參與課程者唔一定加入民記；佢話香港唔夠政治人才，將來政府可以喺學員中揀人加入問責團隊。

名額50個 有機會參觀國安公署

課程由6月5日開始，收費5000元，名額50個，3月15日至4月20日可報名。入讀資格除咗要認同愛國愛港理念，都要有本港認可學士學位或以上學歷、唔少於3年工作經驗，經民記會務顧問譚耀宗等5人組成嘅遴選委員會初步審核後，仲要面試。課程21節中有3節係參觀學習，有機會參觀中央駐港國安公署、外交部駐港特派員公署、解放軍軍營等，亦希望邀請清華大學港澳研究中心主任王振民等內地學者講課。