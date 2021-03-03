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【Emily】民記開班教管治 搵梁振英授課 須愛國愛港 盛惠＄5000 要過遴選

【明報專訊】民建聯倡議「香港變革」，副主席陳克勤噚日介紹民記將推出「治政理念研習課程」，將會請前特首梁振英、前中央政策組首席顧問邵善波、運房局前局長張炳良等授課。入讀資格之一係要認同「愛國愛港」理念，仲要經遴選委員會審核。克勤話，友黨、問責官員、民主派都可參加，咁係咪要好似選舉主任咁睇泛民嘅facebook言論？佢話係咪合資格會「聽其言、觀其行」，但如果唔係愛國愛港，都讀得唔開心啦。

克勤話自己係民記2000年第一屆政治專才培訓班嘅學生，但今次有別以往課程，唔係教做公關、「洗樓」等技術嘢，而係教授管治、治政上嘅理念，例如香港如何喺中美之間游走、「後國安」時代嘅管治者同盟等，亦想幫香港搵一條出路。至於課程係咪用嚟招收黨員，克勤話參與課程者唔一定加入民記；佢話香港唔夠政治人才，將來政府可以喺學員中揀人加入問責團隊。

名額50個 有機會參觀國安公署

課程由6月5日開始，收費5000元，名額50個，3月15日至4月20日可報名。入讀資格除咗要認同愛國愛港理念，都要有本港認可學士學位或以上學歷、唔少於3年工作經驗，經民記會務顧問譚耀宗等5人組成嘅遴選委員會初步審核後，仲要面試。課程21節中有3節係參觀學習，有機會參觀中央駐港國安公署、外交部駐港特派員公署、解放軍軍營等，亦希望邀請清華大學港澳研究中心主任王振民等內地學者講課。

相關字詞﹕變革香港 中央政策組 曾鈺成 梁振英 陳克勤 民建聯

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