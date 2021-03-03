港聞

港聞二

電子支付系統安裝資助 商販倡派消費券前重推

【明報專訊】政府向市民派發5000元電子消費券，有商販與食環署會面促請政府可於今年8月派發消費券前，重推資助小型商販安裝電子支付系統計劃，並擴大申請資格予非食環署租戶的排檔及報販等，商販又希望政府可與儲值支付工具營辦商討論降低服務費等。創新及科技局長薛永恒在港台表示，將就派發消費劵計劃與營辦商討論手續費，但認為營辦商收取合理回報是情理之中。

促擴至非食環租戶 減營辦商手續費

政府第三輪「防疫抗疫基金」推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，食環署轄下街市檔位可申請一筆過5000元資助，用作非接觸式付款方式的初期安裝費及服務費等，計劃去年12月21日截止申請，接獲超過3500宗申請，約佔已租出檔位三成。

立法會議員邵家輝及鄭泳舜昨聯同港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮等商販，與食環署署任署長黃淑嫻會面，促請署方重推有關資助計劃，並擴展至排檔、報販等非食環署街市檔位商販，以及與營辦商討論降低服務費。陳錦榮表示，上次申請計劃的商販不多，當中涉及技術問題，例如收費機屏幕太細，長者未能看清銀碼等，他期望政府與營辦商研究改良收費機，以適合街市、排檔使用。邵家輝表示，政府派發電子消費券計劃增加小商戶安裝電子收費機的誘因，期望營辦商可盡量減免手續費，甚至只收取成本價。

薛永恒：營辦商收合理回報符情理

薛永恒昨在港台節目《千禧年代》表示，政府去年向市民派1萬元時，已收集市民資料，故今次派發消費券關鍵不在登記，而是要與儲值支付工具營辦商討論流程。被問能否降低營辦商手續費，薛說，會與營辦商討論，但認為營辦商收取合理回報是情理之中。

食環署接受查詢時沒回應會否考慮重推計劃，僅稱資助計劃已截止。八達通卡有限公司表示，歡迎政府推出電子消費券，期待政府進一步公布詳情，會全力配合。

相關字詞﹕八達通 儲值支付工具 薛永恒 消費券

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