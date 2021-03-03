環團指63%受訪者撐「按樽」 倡每樽回贈增至1元

港大生態學及生物多樣性研究部與環保協進會合作，分析環保協進會前年6月至去年5月期間，在全港各區放置約10部入樽機，共收集約13萬個飲品容器，並訪問327名市民對膠樽徵費的意見。

結果顯示，32%受訪者表示從未回收塑膠飲品容器，30%表示將一半或以上的膠樽分類回收；而63%受訪者支持設立膠樽按樽制，另有80%認為按金應為0.5元或以上，當中最多人認為應設為0.5元（41%）、35%支持設為1元、4%支持設為2元。

港大指出，政府建議向飲品生產商徵收一筆費用，另再設立回贈制度，但市民未必意識到用者自付的責任，建議政府不向生產商徵費，改為向消費者徵收一筆「膠樽稅」，市民購買膠樽飲品時須預繳0.5元不可退回的「膠樽稅」，以及1元「按金」，退回每個膠樽可獲1元，但每樽飲品變相加價1.5元。

港大倡徵膠樽稅 變相每樽貴1.5元

環保協進會義務總監邱榮光表示，膠樽回收是政府、飲品生產商及市民三方面責任，建議政府利用回收所得稅收，資助回收商興建設施，長遠發展本地回收產業。

促稅收資助回收商 長遠發展本地產業

環保署正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議公眾交回用完的塑膠飲品容器後，提供每個0.1元回贈，另政府會向生產商徵收每個0.5元至0.65元的循環再造費用。