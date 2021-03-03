秀茂坪邨焚香失火 老婦燒死 疑家中雜物礙逃生 火勢猛傳爆炸聲

事發昨日中午12時39分，秀茂坪邨秀和樓32樓一單位發生火警，火勢猛烈，更一度傳出爆炸聲，有住戶見狀報警及自行疏散到地下安全位置。消防接報趕至，開喉灌救將火救熄。消防表示於現場發現一具女屍。

八旬死者獨居 30居民自行疏散

消防處藍田消防局長李君恒表示，消防處於中午12時38分接獲火警報案，約6分鐘後抵達現場，動用12輛消防車、2輛救護車、1輛救護電單車及54名消防員和救護員到場，其間出動1隊煙帽隊及1條喉將火救熄。消防於32樓面積約5米乘4米的起火單位破門時，發現單位客廳近門口位置有一名女子昏迷不醒，救出後證實死亡，消防目前已成立專案小隊調查火警起因。消防行動中共救出10人，另有30人自行疏散到安全位置，沒人不適或受傷。

警方表示，女死者姓何，81歲，初步調查相信上址因焚香引致火警，起火原因無可疑，死者死因有待驗屍確定。

秀茂坪北區議員鄧威文表示，起火單位內有一名獨居婆婆居住，曾領取鄧派發的防疫物資。有街坊透露，婆婆家中囤積大量雜物，懷疑她被雜物阻礙未能逃生。鄧稱，秀和樓29至40樓的升降機因救火時入水暫停運作，有部分較年長街坊一度未能上樓，曾留在其辦事處等候。