新皇崗口岸料2023年底建成 深圳承擔全數建設費

李家超負責主持深港皇崗口岸重建領導小組，他昨午到立法會保安事務委員會匯報最新工作進展。他說特區政府將會在新皇崗口岸大樓內設立港方口岸區，區內設有港方的清關、出入境及檢疫設施，而日後特區政府將對港方口岸區行使全面司法管轄權。

港年付租1000元

他又稱，港深雙方同意由深圳一方的承辦商全面負責新皇崗口岸大樓的設計工作及建造工程。此外，深圳市政府原則上同意承擔整個皇崗口岸重建項目的設計及建設費用，包括港方口岸區，如果建造超支需額外撥款，也是由深圳承擔；港府則會每年向深圳市政府支付象徵式租金1000元。他說，兩地政府會待新口岸工程接近完成後，向全國人大常委會提請批准落實「一地兩檢」安排，而港府隨後亦會就此展開本地立法工作。

完工後提請人大批准一地兩檢

李家超表示，新口岸大樓將樓高5層，而地下亦會有4層，實用面積會由現在的14萬平方米，增至40萬平方米。他預計客流會由2019年平均每日約6.8萬人次，增加到9萬至10萬人次，但貨運會分流至其他口岸，故預計車流會由每日約2萬架次，下跌至約1萬至1.2萬架次。

落馬洲騰空用地 可考慮建住宅

待新大樓落成後，現時落馬洲管制站將可騰空超過20公頃的用地，李家超稱會交給政府整體發展，並由發展局牽頭。他說，有意見認為應配合鄰近的河套區創科園，另有意見認為應發展成住宅社區，政府會一併考慮。