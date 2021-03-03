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港手遊商開發戀愛遊戲 靠「爆肌」男角打入歐美

【明報專訊】「十多年前，大家會讀張小嫻的愛情小說。時代改變，無人在地鐵讀書，只看手機，但女性仍需滿足情感需求，我們則以遊戲App呈現愛情小說。」本地遊戲開發商Zoomob創辦人兼行政總裁羅志邦說，其公司主力創作面向女性的互動小說遊戲，已開發4個同類型的流動應用程式。開發團隊表示，遊戲最初進入歐美市場時過於「迪士尼風」，一度「水土不服」，其後憑改劇本，再加上「40吋胸、爆肌」男角色，打入當地市場。

專攻女性市場 組女性為主團隊

2015年成立的Zoomob，3年前開始製作針對女性市場的手機遊戲。羅志邦說，男性遊戲市場競爭激烈，舉例「轉珠」類遊戲已有500個以上，反觀女性遊戲市場被忽略，以其製作的戀愛互動小說遊戲為例，歐美市場少於15個，他引述市場調查顯示，68%女性願意「課金」，他為此組成以女性為主的團隊開發相關遊戲。

初以日系思維開發 歐美「水土不服」

該公司項目經理馮可欣表示，戀愛互動遊戲源於日本「乙女遊戲」。他們最初亦以日系思維開發，惟外銷至歐美市場卻發現「嚴重水土不服」。她說，日系遊戲針對女主角的設定較少，但歐美玩家強調個人特色，在個人角色設定中「膚色、髮型、衣着要有得揀，以增加代入感」。故事最初亦被感覺太少女及「迪士尼風」，團隊大改劇本，找來以英語為母語的寫手設計故事；男角亦較重陽剛味，「個個40吋胸、爆肌」，才成功在歐美市場分一杯羹。

因審查嚴放棄內地市場 專注「打世界波」

Zoomob目前已開發4個同類遊戲，包括不同類型故事如吸血鬼、人狼等。羅說，現正籌備第二季推出「韓風」遊戲，「男角會作韓星打扮，故事則由經常看韓劇、於浸大修讀過電影編劇課程的女同事創作」，冀打進東南亞市場。

至於大灣區及內地市場，羅志邦說「已經果斷放棄」，因內地會審查內容，「他們對『愛情』很敏感，不能與上司發生感情，鬼神唔得，政治唔得，不倫戀唔得，包二奶、勾三搭四、婚前性行為、學生拍拖等都唔得」，索性放棄，專注「打世界波」。作為數碼港培育公司，其公司獲培育計劃50萬元資助，他透露公司已有盈利，每年有七位數字收入，近日更獲上市公司IGG注資，冀加強營銷及發行。

明報記者 林穎茵

相關字詞﹕數碼港 電競 愛情小說 張小嫻 遊戲開發商 創科線 創科線

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