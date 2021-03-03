良景邨8廈鹹水管塞滿海蝦 水署稱罕見

專家：不用過分緊張

定時清潔水管便可

屯門區議員黃麗嫦向本報表示，良景邨良賢樓、良萃樓及良偉樓喉管均發現大量海蝦，新圍苑6幢中亦有5幢有同樣情况。她說良景邨有街坊早前投訴鹹水入水慢及時常無水，管理公司在多條喉管發現滿佈海蝦，她和街坊得悉「嚇了一大跳」；她擔心疫情下鹹水過濾系統出現問題會導致水質污染，又稱水務署於昨日的區議會大會上已口頭承諾抽查確保水質。

香港魚類學會會長莊棣華看過相片後認為不算非常罕見，因屯門區內以海水冲廁，不排除有細小浮游生物被抽入鹹水管，水管內海水及氧氣等因素有助生長，莊認為不用過分緊張，只要定時為水管清潔便可。

水務署稱，該署已派員了解，並向管理處職員提供技術支援，亦已派員冲洗附近政府喉管及抽取樣本檢測。該署稱，香港使用海水冲廁超過60年，屯門區冲廁水源來自屯門海水抽水站及樂安排海水抽水站，過去該區未收過冲廁水發現海蝦投訴，是次情况罕見，正了解海水抽水站運作。初步顯示系統運作正常，該署會詳細調查及繼續密切監察，確保廁水水質穩定。