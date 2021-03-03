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佔中九子上訴 稱傘運首日情况屬「突發」非計劃 戴耀廷方：初衷啟發關注 控串謀不合理

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明及另外6人於前年被裁定串謀犯公眾妨擾等罪成，他們早前就定罪和判刑提出上訴，案件昨在上訴庭開審。其中代表戴耀廷的港大法律學院首席講師張達明指出，三子發起佔中初衷，旨在「啟發」大眾對政改關注，而雨傘運動首天發生的事並非3人計劃內，因此將當天的事說成由3人串謀並不合理。

促法庭緊記佔中和平不涉暴力

9名上訴人依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。除被判緩刑的朱耀明外，其餘被判囚或社會服務令的上訴人昨均有到庭旁聽，唯一未服完刑的戴耀廷則因涉民主派初選一案未有保釋結果，須被押解上庭。

代表戴耀廷的港大法律學院首席講師張達明，就戴的「串謀犯公眾妨擾罪」及「煽惑他人犯公眾犯擾罪」兩項定罪上訴率先陳辭。張達明強調及希望法庭緊記，2014年佔中很和平，不涉肢體、甚至言語上的暴力，與近年示威不相同。

張達明指出，佔中三子原本佔中計劃，有嘗試將對公眾影響減至最低，例如選址在行人區、5天佔領中有兩天為公眾假期等，惟事件演變成2014年9月28日的情况屬「突發」，非在計劃之中，當時場面亦非3人能控制，故認為控方不應將當天的事當成3人之間的「修訂協議」；即使法庭認為該協議存在，當中亦無足夠細節指控3人為串謀者。

引終院稱示威可對公眾合理阻礙

張達明續稱，三子發起佔中的初衷，只為「說服、鼓勵及啟發」大眾對政改關注，並非為了阻礙公眾，認為法庭應以3人目的去判定他們是否有罪。張引用終院案例指出，和平示威屬憲法保障權利，行使者可對公眾造成合理阻礙，而3人原本只計劃約有數千至1萬人參與，造成阻礙在合理範圍內，直指警方發射催淚彈，才是讓更多人走上街頭，令阻礙規模大至公眾不能承受的主因。

就煽惑一罪，張達明認為，戴耀廷當天從沒呼籲他人擴散至不同地方佔領，認為若只以戴耀廷的政治言論而定罪，會對言論自由造成寒蟬效應。

代表陳健民及朱耀明的大律師關文渭就認為，就算原審法官認為佔中三子以公民抗命爭取普選，及聚集人群能一夜之內疏散的想法是「幼稚」及「不真實」，也不能以此作為定罪基礎，應只考慮庭上證據。

代表陳淑莊的資深大律師王正宇，及代表邵家臻的資深大律師彭耀鴻則提到，煽動的控罪元素，其中一項為被告人得知現場有升溫情况，惟證據上未有顯示兩人發言時得悉現場情况的任何資訊，因此兩人不可能煽動。彭耀鴻陳辭未完，聆訊今續。

【案件編號：CACC128/19】

相關字詞﹕張秀賢 邵家臻 朱耀明 陳健民 戴耀廷 上訴庭 煽惑他人參與未經批准集結 串謀犯公眾妨擾罪 佔領運動 佔中三子

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