辯方：閘內者喊「牛屎佬」挑釁 事主否認 稱市民遇襲受驚始「咒罵」

稱被告在場因上水遊行滋擾

官質疑無關案件

謝英權盤問時首先提及「光復上水」遊行令商戶及居民受滋擾，且事件中有警員受傷。法官葉佐文質疑論據與本案有何關係，反問是否參與上水遊行的人就是閘內的人。謝回應「未必是同一批人」，強調鄧是元朗的村代表，得知示威滋擾到其他地區居民，當晚元朗站有事發生才會到場。謝又問A有否想過閘外的人是針對林卓廷及其身邊的人，A表示沒有想過。

謝其後播放片段，稱片中有閘內的人高喊「牛屎佬」，問A是否同意這是挑釁說話，A認為「係咒罵多於挑釁」。謝再質疑「講粗口嗌牛屎佬都唔係挑釁行為？」A回應稱當時已有襲擊發生，有市民受傷正接受急救，「市民見到幾十個白衣人包圍自己，唔知走唔走好，受驚先會罵白衣人」，指市民的說法是情緒表達。

謝又質問A為何有頭盔、當日做過什麼，A表示任職記者的家人因頭盔不合尺寸，他拿頭盔給對方替換。謝又表示，片段顯示閘內的人曾向F出口推進，當時很多人開傘，有人戴上黃色頭盔及向白衣人投擲物件。A表示同意，因當時一批白衣人正前往F出口離開。

謝又稱，片段中有月台上的市民曾向下方白衣人投擲金屬垃圾桶蓋，A稱他身處的位置看不到該情况。葉官質疑謝「你點樣分白衣人定市民？」謝回答「法庭鍾意咪叫晒做市民囉！」

遭5男圍毆事主

多處受傷縫5針

控方之後傳召另一男事主D出庭作供。D憶述，當晚和朋友在元朗用膳後，欲乘坐西鐵回家，約於晚上10時半到達元朗站，當時站內已有人聚集，故他先觀察情况，看到陸續有持棍的白衣人進入車站。其後有橙衣女子在閘外遇襲，他上前把人群隔開。

此時D亦被4至6名白衣人襲擊，針對他的頭和身打了數分鐘。片段所見，當時有5名白衣男包圍D，以藤條及雨傘襲擊他，又不斷揮拳毆打， D一直抱頭捱打。白衣人散開後，有人扶起D並帶他入閘找急救員求助，D最終被送往博愛醫院。醫療報告指出，D的頭皮及面部受傷，眼有重影，右前臂、右足踝及左腳有裂傷，右腳踝及左腳脛各縫了兩針，右前臂縫了1針。

6名被告為王志榮（55歲）、黃英傑（49歲）、鄧懷琛（61歲）、吳偉南（58歲）、鄧英斌（62歲）及蔡立基（41歲）。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

今天聆訊預告：

˙事主B繼續作供及接受辯方盤問

˙事主C出庭作供

（7.21襲擊案）