田飛龍撰文談「愛國」：包含尊重黨領導 不等於愛黨

稱中央行使創制權改選制

不愛國民主侵蝕一國兩制

田飛龍表示，以愛國者治港重構香港選舉制度及管治體系，意義深遠，而中央在國家安全與選舉安全領域的制度重構，行使的正是憲法賦予的一國兩制制度創制權，因而不是既往的小修小補，而是結構性、系統性的制度變革，是對一國兩制與《基本法》秩序的豐富發展。他說，「不愛國的民主」正以狂飈突進的方式，侵蝕一國兩制底線和制度安全，構成顛覆性的政治風險。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《環球時報》訪問，稱有些人刻意誤讀港澳辦主任夏寶龍的講話，他說夏從未提到「愛黨」的要求，認為可以從「負面清單」的角度理解夏寶龍的話：「你可以不愛黨，可以不信仰共產主義，不信仰社會主義，但你不能採取行動，去試圖改變中國共產黨領導中華人民共和國這一事實，不能違反憲法和基本法的有關規定」。

劉兆佳：夏寶龍沒提要愛黨

從政者須效忠中央

劉兆佳認為，夏寶龍說法是向3種對象喊話，包括向激進反對派表明如繼續越過紅線，結局會非常悲慘；告訴普通市民一國兩制方針無改變，只要不做危害國家安全的事，擁有的自由和權利都不會改變；對有意從政者表明，中央有更嚴格的要求，即成為「堅定的愛國者」，除不能做危害國家安全的事，亦要主動維護國家安全和利益，須效忠中央政府，接受中共的領導。