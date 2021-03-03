葉國謙料兩會商改「選制」 刪區會選委 謝偉俊稱「倒退」 羅健熙：選舉更無代表性

特首林鄭月娥明日會經深圳前往北京，翌日列席人大會議開幕儀式，特首辦主任陳國基隨行。林太周日返港，離港期間由政務司長張建宗署理特首職務。

夏寶龍日前在深圳聽取香港各界代表對「完善選舉制度」、落實「愛國者治港」的意見，坊間提出的方案多圍繞特首選委會和立法會，包括取消與區議會相關的議席，並設委員會審核資格等（見表）。

葉：帶港獨民意授權不可接受

葉國謙昨稱，特首選委會取消117席區議員席位的機率很高，他亦認同取消，稱激進民主派打着敵視中央的旗號進入選委會，影響香港特區最核心的選舉，中央政府無可能接受。被問到會否削弱特首的民意授權，他稱有港獨成分的民意授權不可被接受，又說「摸着石頭過河」，有政策改動很正常。他認為參選人宣誓不足以證明愛國，要從以往的言行判斷是否敵視中央政府。

港區人大代表團召集人馬逢國表示，未知兩會議程有否增減，但若增加討論香港選舉改革，他不會感到意外。他認同回歸多年，無論選委會、立法會或區議會，都是適當時候檢討政制。

陳曼琪倡設公職資格審查會

常秘須無外國居權

港區人代陳曼琪稱，將在兩會提出5項建議，包括設立香港公職人員資格審查委員會；擴大《港區國安法》第6條規定，公職人員還要包括法定、非法定和民間機構組織、特區政府所有諮詢委員會成員；各司局級的常任秘書長等的就任資格，要提升至在外國無居留權的香港永久居民的中國公民。

謝：似回到回歸前情况

港人參與機會不多

謝偉俊昨在港台《千禧年代》表示，現時似回到回歸前情况，很多事情由中央重點決定後，再在香港實施，港人可參與的機會不多。但他認為經歷政治風暴及中美角力後，屬無可避免。對於取消選委會117個區議會席位，他認為某程度是一種倒退，因基本法設計是區議會作為區域組織，有份參與選委會。

民主黨主席羅健熙認為，現時討論的核心是要令選舉「安全系數」增加，選舉代表性自然會減少，將來透過議席反映選民意願會愈來愈困難。他說希望選委會更民主，若換上無代表性的人，特首選舉結果只會更無代表性；又稱2010年的政改方案是希望「超區」慢慢會變為直選，但現時反其道而行。至於將直選選區拆細、由選委會提名立法會參選人等，羅斥是「無所不用其極」。