余慧明被醫局停職 工會憂不續約 質疑因工會主席身分 馬仲儀：感到有政治成分

余慧明是涉及泛民主派「35+」初選的47名被告之一，本身是醫管局員工，去年曾撰文稱自己在醫管局總部醫療信息部工作。

醫管局昨表示，就一名員工被控違反《港區國安法》，醫管局按既定人力資源程序，會對涉事員工作出停職安排。至於余慧明停職期間的薪金安排，及員工未被定罪就停職是否一貫做法，醫管局未有回應。

涉刑事多停職停薪 少數酌情

醫管局消息人士表示，在既有機制下，大部分涉司法程序的個案都會被停職，尤其是涉刑事個案，包括非禮、高買等，員工停職同時會被停薪。他稱少數個案會酌情處理，未必會被停職，例如涉社會運動在商場被捕的將軍澳醫院醫生，沒被落案起訴，便沒被停職。

羅卓堯表示，過往曾有員工還押期間被醫管局停職，亦有人保釋後可繼續上班，每間醫院做法不同，「但我比較擔心的是會否有機會被人解僱，或不續約」。據他了解，余的合約今年9月屆滿。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，過往若有醫管局職員涉審訊，而案情涉及人格有問題、性罪案等，即有可能在受審期間已被辭退，但余是次控罪與此無關，「我自己覺得除非今日（昨日）過堂已完結，（余慧明）短時間內都要被收押，停職無可厚非，但過堂（提堂）都未完，不肯定是否一定不能保釋就停職，讓人感覺是因為她一直以來以工會主席身分就很多不同事項很努力爭取、發聲……」稱有感停職有政治成分。

可向聯網總監院長上訴

護士協會主席源志敏表示，一般而言若有醫管局員工被檢控，其上司和管理層有酌情權處理其工作安排，以往有員工未定罪前會被調職，也有員工被安排放假或停職。他說被檢控員工的上司通常會先和該員工溝通，若員工不滿安排，可向人力資源部、院長或聯網總監等提出上訴。

明報記者

（35+大搜捕）