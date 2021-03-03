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同促放人 美：政治參與非罪行 德：國安法損多元

【明報專訊】47名民主派因涉組織或參與去年民主派「35+初選」，被警方國安處以「串謀顛覆國家政權罪」起訴。德國及美國先後要求港府立即釋放被捕者，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）美國時間周一（3月1日）在記者會稱，政治參與永遠不該是罪行，稱事件是《港區國安法》被用來壓制反對聲音、而非改善國家安全的又一例證。

律政司昨發聲明強調，任何人不應干涉按法律進行的獨立檢控決定，重申檢控決定是按可接納的證據、適用法律和《檢控守則》，不涉及任何政治考慮。律政司稱案件已進入司法程序，公開要求立即釋放被告會被視為不尊重香港的司法及法律制度，有損法治之餘，亦被認為企圖干預中國內政。

律政司：獨立檢控 按守則證據

德國外交部昨在Twitter發文，表示因國安法在本港進行的大規模審訊，進一步危害香港的多元性，稱被捕者必須被釋放，被延期的選舉必須盡快以公平和民主的方式舉行。

案件仍在審理中，官方新華社昨撰寫評論文章，批評被告之一戴耀廷「知法犯法」，稱戴企圖引導反中亂港分子，一步步奪取特區管治權，進而「攬炒」香港，破壞一國兩制在港實踐，對國家主權、安全和發展利益構成威脅。文章歸咎「愛國者治港」原則沒有在港全面落實，故須盡快堵塞制度漏洞。

（35+大搜捕）

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