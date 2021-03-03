市民馬拉松式聲援 排頭位中一生：辛苦都要頂

排頭位的13歲中一男生稱，前日下午2時已到法院，惟公眾籌派完，故在外留守至昨凌晨5時，回家梳洗後再到法院外等候，「成晚只係瞌咗兩個字」，稱通宵留守是因不滿《港區國安法》的實施，「幾辛苦都要頂落去，香港咁亂，要回復正常要靠我哋呢啲年輕人」。他本來稱不太睏，惟不久即睡着。

有人守通宵

市民送乾糧放滿石壆

「天水連線」成員楊先生則排在第4，並稱有朋友為本案被告，一直留守在外只為送囚車，「唔知望唔望到㗎，今次判咗，可能幾年之後先聽到一句『加油』喇」，另對於今次法院安排47人提訊，他斥「好唔人道！好唔人性！」

一連兩天到庭聽審的民主黨國際事務委員會主席劉慧卿說，「47個人喎，你（法庭）要幾多時間？有人暈，有人又唔舒服要送院」，形容是法律界的醜聞。瑞典駐港副總領事雷博恩、民陣召集人陳皓桓、支聯會主席李卓人及社民連黃浩銘等亦有再到庭旁聽。

明報記者

（35+大搜捕）