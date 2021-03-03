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市民馬拉松式聲援 排頭位中一生：辛苦都要頂

【明報專訊】47名泛民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，繼前日馬拉松式提訊，案件昨於西九龍裁判院再續，市民繼續到場聲援。早上9時許，法院大樓1樓已有約60人排隊，更有通宵留守者躺在地上休息。昨晚7時許，聆訊休庭讓各方晚膳，此時法院外的石壆已滿佈市民送來的乾糧及飲品，有人在外「吃飯盒」守候。

排頭位的13歲中一男生稱，前日下午2時已到法院，惟公眾籌派完，故在外留守至昨凌晨5時，回家梳洗後再到法院外等候，「成晚只係瞌咗兩個字」，稱通宵留守是因不滿《港區國安法》的實施，「幾辛苦都要頂落去，香港咁亂，要回復正常要靠我哋呢啲年輕人」。他本來稱不太睏，惟不久即睡着。

有人守通宵

市民送乾糧放滿石壆

「天水連線」成員楊先生則排在第4，並稱有朋友為本案被告，一直留守在外只為送囚車，「唔知望唔望到㗎，今次判咗，可能幾年之後先聽到一句『加油』喇」，另對於今次法院安排47人提訊，他斥「好唔人道！好唔人性！」

一連兩天到庭聽審的民主黨國際事務委員會主席劉慧卿說，「47個人喎，你（法庭）要幾多時間？有人暈，有人又唔舒服要送院」，形容是法律界的醜聞。瑞典駐港副總領事雷博恩、民陣召集人陳皓桓、支聯會主席李卓人及社民連黃浩銘等亦有再到庭旁聽。

明報記者

（35+大搜捕）

相關字詞﹕聲援 劉慧卿 西九龍裁判法院 串謀顛覆國家政權 港區國安法

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