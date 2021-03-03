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楊雪盈凌晨庭上暈倒 共5被告不適送院 律師睡4小時批無人情味

【明報專訊】是次提堂連跨兩天，共歷逾18個小時聆訊，惟仍未完畢，不少被告面露疲態，亦有人體力不支送院。經歷長時間聆訊，被告楊雪盈昨凌晨一度在庭上暈倒，而被告林景楠昨晚亦因呼吸困難送院，共有5名被告先後留院診治。有被告年屆70歲的親友連續兩日旁聽，慨嘆法庭安排混亂。有辯方律師透露昨上庭前只睡了4小時，批評法庭在案件管理方面欠缺人情味。

楊fb稱用膳相隔12小時

5名被告徐子見、楊雪盈、譚凱邦、梁國雄及林景楠先後不適送院。楊雪盈昨凌晨2時在庭上暈倒，其facebook發帖稱，前日相隔約12小時後始獲安排用膳，因體力不支暈倒，昨日血壓偏低、會流冷汗及暈眩耳鳴；由於她無法進食，所以只能「吊鹽水」。庭上所見，她留院一段時間後，昨午回到法庭，而至晚上9時，其facebook發帖稱她昨晚需繼續留院。

辯方大律師李少謙昨在庭上透露，徐子見患有糖尿病，需每日注射2至3劑胰島素，因還押期間無法注射，昨日仍需留院。

兩被告靠牆睡 官准先行離席

社民連黃浩銘稱，梁國雄昨凌晨2時因胸口鬱悶，由救護車送院。黃說梁患有冠心病，長期坐在法庭內十分焗促，加上睡眠不足，心理負荷很大。此外，聆訊昨晚踏入尾聲時，被告馮達浚及伍健偉一度靠牆睡覺，總裁判官蘇惠德建議被告先行離席，不少人隨即站起，面露疲憊。

一名年屆70歲的婆婆為其中一名被告的親友，她慨嘆「我年紀大，好多人叫我唔好留（咁夜）」，但她連續兩日到庭，前日更逗留約12小時。她說庭上安排「麻麻啦，好混亂」，又稱很多被告在提堂前未曾跟律師溝通，「應該分批會較好，不是一次過推晒47個被告上庭」。

有不願具名的辯方大律師表示，警方以《港區國安法》大規模搜捕，但條文預設不准保釋，所以每名被告都想爭取機會作保釋陳辭，但控方「急就章」帶47名被告上庭，又沒有分拆案件，嚴重拖慢程序。他說法庭現時被推上政治浪尖，「是否因為全國兩會即將舉行，有人想做場大龍鳳？」

有辯方批控方急就章

「是否因兩會 有人想做大龍鳳？」

另一名事務律師表示，本案的案件管理極差，昨凌晨有被告暈倒才休庭，「何必搞到咁難睇，咁無人情味？」該律師透露，他昨早僅睡了4小時就再上庭，整個律師團隊的精神狀態不佳，但會盡力為被告辯護。

（35+大搜捕）

相關字詞﹕林景楠 梁國雄 譚凱邦 楊雪盈 徐子見 串謀顛覆國家政權 提堂 保釋聆訊 馬拉松 港區國安法

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