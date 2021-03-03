初選案提堂兩日未完 學者：冗長不公 大狀稱分拆可免折磨 司法機構：同案須一官審

司法機構：時間受人數複雜程度影響

本報向律政司、警方及司法機構查詢提堂安排，包括47名被告為何不分開法庭審訊、未完成調查便落案起訴等，律政司及警方回覆稱，由於案件已進入司法程序，不宜作任何評論。司法機構回覆稱，由於所有被告於同一宗案件被起訴，按程序必須由同一名裁判官審理；刑事案件聆訊時間長短受多方因素影響，包括性質、被告人數和複雜程度等；有關審訊轉播安排，由於是在法庭得知新案件後短時間內作出，承認或有所不足，聽了使用者的意見已作出多次技術調整。

首天至凌晨有人暈倒後休庭

有被告清晨返收押所 數小時後再上庭

47人的保釋聆訊前日開庭，總裁判官蘇惠德徹夜審理至昨凌晨2時半，歷時近14小時。梁國雄、林景楠等4名被告不適送院，灣仔區議會主席楊雪盈更一度在庭上暈倒，由救護車送院（見另稿）。昨凌晨散庭後，被告分批被送離法院繼續還押，部分被送往荔枝角收押所，最後一輛囚車於昨清晨6時40分才到達，但不足5小時後又要押返法院續審。被告之一、港大法律系前副教授戴耀廷更於昨早8時許離開收押所，前往高等法院就佔中九子案上訴應訊（詳見A8）。

昨日聆訊期間，不少被告狀甚疲憊，有人倚着牆壁入睡。有代表律師稱，被告只有1至2小時休息，提醒法庭留意案件管理。蘇官承諾類似情况不會再發生，昨有安排用膳時間。到了昨晚，被告何啟明、林景楠亦不適送院。

郭憬憲：曾有涉百多人案容分拆擔保

曾任暫委裁判官的大律師郭憬憲表示，律政司曾處理涉及百多人的三合會案件，當時為免造成延誤，控方會將眾被告的案件分拆處理，甚至容許被告先擔保，再安排不同日子和裁判法院審訊。他認為，裁判法院仍有其他裁判官為國安法的指定法官，法庭大可下令將案件分拆處理，「（被告）torture（受折磨）多日，其實完全可以manageable（處理到），可以避免」。

陳文敏：冗長審訊突顯「特委制度」荒謬

港大法律學院公法講座教授陳文敏批評，如此冗長的審訊對控辯雙方都不公平，違反了公平審訊原則，認為這情况部分歸因於國安法案件只能由特委法官處理，這突顯特委法官制度的荒謬之處。對於控方前日申請押後案件以待警方調查，他批評是另一「荒謬」，認為若沒有充足證據便落案起訴，而目的若只為令各被告不能保釋，便可能屬於濫用權力，情况極不理想，會讓本港法律制度淪為國際笑柄。他質疑這次提堂已如此，他日正審時如何處理大量被告。他認為案件可由多名法官協助處理，又質疑需否同一時間落案檢控多人。

大律師公會前主席戴啟思認為，上述安排對各方造成不必要的負擔和壓力，認為法庭可以分批處理保釋聆訊。他亦質疑為何警方要求被告提早在2月28日報到（原本是4月8日），但控方在聆訊中卻申請押後案件。他稱一般而言，落案起訴代表控方已準備好審訊。

湯家驊：同一官審避免判決矛盾

資深大律師湯家驊認為上述程序沒有造成不公，由同一法官處理保釋聆訊可避免判決矛盾，而檢控亦需盡快處理，以免讓被告聞風而逃。

香港人權監察發言人葉寬柔表示，法院馬拉松式審理案件，符合要從速處理的人權要求，但她說，警方是有計劃拘捕及檢控，律政司及法庭理應有更好安排，例如安排小休、放飯等，給被捕者基本人權，而被捕者及其律師在「疲勞轟炸」下，亦未能好好抗辯，她形容現時做法「非常不理想」。

明報記者

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