【Emily】財爺話消費券點派有得改 田北辰稱要一次過派

會要求支付工具商幫小商戶

電子消費券自上星期公布以來爭議不斷，陳茂波連日出席公開場合解畫，但仍然被指「離地」，社會各界都提出咗唔少建議，財爺話已經聽到，當局會研究包括分幾多期派發及每期派發嘅金額等，相信仍有調整空間，希望屆時能達到政策目標之餘，又可以兼顧市民需要。

對於分期發放消費券被指會限制消費，立法會批發及零售界議員邵家輝就話，整個零售業界同樣受疫情打擊，若分期發放消費券，相信受惠商戶會較多，市民可以補錢購買較貴價嘅產品，對振興經濟一樣有作用。不過佢話最終如何發放，業界持開放態度，希望政府平衡各方，彈性處理，佢又希望喺疫情受控下盡快推出消費券，令市民受惠。

不過，實政圓桌田北辰噚日喺facebook發帖，指分期派電子消費券有如「食物補助金」，做唔到振興經濟效果。佢認為一定要改善計劃，改為一次過發放，市民用嚟補貼日常生活又得，用嚟買啲平時儲唔到錢買嘅嘢都得，咁先至係平衡補貼市民生活，同埋振興經濟。