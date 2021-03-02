睡上格牀9歲童 房間氣窗墮樓亡

墮樓男童姓林，被發現時身體多處嚴重受傷昏迷，接報到場救護員即場為其急救，再送院治理，惟搶救後不治。其親友及父母事後趕往醫院，眾人驚聞噩耗悲慟不已，男童父親更曾步履不穩，需由同行親友攙扶。

社工倡碌架牀放近牆 裝窗花

現場為觀塘麗港城34座，昨早7時許，母親報案稱兒子從寓所高處墮下，傷者其後由救護車送院搶救。現場消息稱，林父昨早起牀後發現兒子不在房間，出門遍尋不果，其後再返回家中時發現睡房氣窗打開，始揭發兒子昏迷倒卧大廈出入通道上蓋頂。警方事後封鎖現場調查，初步相信男童於上格牀意外從氣窗墮下，暫列有人從高處墮下案件處理，死因仍有待驗屍後確定。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，兒童個性活潑，不時探頭出窗外看風景或看看父母，碌架牀上格靠近氣窗易生意外。她說事發時正值早上，墮樓男童可能仍在睡夢中，矇矇矓矓下意外跌出窗外，建議家長必須做好家居安全，如把碌架牀擺放近牆邊，為窗戶加裝固定窗花或上鎖，防止意外發生。

天水圍14歲女墮斃 留遺書

另外，一名14歲姓許女童，昨午1時許被保安發現於天水圍天瑞邨瑞國樓高處墮下，重傷昏迷倒卧大廈簷篷，由救護車送往天水圍醫院，搶救後證實不治。警方其後在現場檢獲遺書，並在大廈簷篷拍照存檔，經初步調查相信女童於走廊墮下，暫列有人從高處墮下處理，死因有待剖驗確定。

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