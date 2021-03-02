回應劉利群「不愛國」 聶德權籲討論基於事實

稱宣誓已體現愛國者治港

聶德權說，公務員晉升準則包括品格、才幹、經驗和晉升職位所需資歷；高級公務員的職位聘任和晉升需經獨立、法定的公務員敍用委員會給意見，部門首長或常任秘書長任命時，公務員事務局長亦會評價有關任命。他說當局要求公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》和效忠香港特區，常秘、部門首長等去年已舉行宣誓儀式，認為有關安排體現了愛國者治港的責任和條件。

聶續稱，公務員團隊虛心聆聽意見，樂於接受批評，從而改善工作，為市民提供更好服務，讓香港建設得更好，希望有關討論能建基於事實，令制度不斷完善，相信這對香港發展才是正面。

葉劉：打擊政務官士氣無好處

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀連日開腔為劉利群辯護，她昨於商台節目稱，政府內部就升職有可靠機制，是按能力、表現而定，對官員需全面評估，形容「現在不是很多人可供選擇」，不少政務官已離職，「政府未來百廢待舉，很多事要政務官做」，若打擊政務官士氣，對港府、國家無好處。

對於劉利群被質疑持外國國籍，葉太在港台節目稱，不少公務員回歸前獲居英權，北京知悉亦無意見，認為當年中央已「很大量的處理了」。她認為無必要另設官員審核制度，因升遷機制行之有效。