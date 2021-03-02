97年佔22% 置業者35歲以下跌至7%

自置居所比率49.8% 20年新低

該份「自置居所對香港社會經濟的影響」研究簡報指出，自置居所可培養社會歸屬感和促進社會政治穩定，為整體社會帶來明顯效益。報告指出，本港樓價在2004至19年的15年內急升3.91倍，期內自置居所住戶月入中位數升78%，反映入息脫離樓價增幅。本港自置居所比率呈「倒Ｕ型」發展，1997至2004年由46.7%飈升至最高54.3%，之後停留約53%水平至2011年，其後回落至2019年的49.8%，是20年新低，至2020年第4季才回升至51.2%，但仍遠低於富裕經濟體系的60%水平。

首次置業者平均44歲

研究指出，在土地嚴重短缺和置業負擔能力下降下，青年置業困難，35歲以下自置居所比例，由1997年佔22.1%大減至2019年7.6%；相反，60歲及以上者自置居所比例，則由1997年佔21%大增至2019年41%；首次置業者平均年齡推遲至44歲。

研究亦發現，多達三分之二的本地業主於2016年全面繳清按揭貸款，他們擁有較強購買力添置額外單位作為子女的第二居所，或作為收租的投資物業，這或影響跨世代的財富分配。研究並引述一項調查顯示，約七成父母願協助子女置業，當中一半準備將自住樓重新按揭。

私樓淨增量多投資者放租

至於住戶的居所租住權分佈亦有重大變化，2009至19年公營或私營房屋租戶數目增幅最大，與1997至2008年間自置居所住戶增幅最大形成強烈對比；其中私樓單位淨增量過去10年大多由投資者持有並放租，並非自住，普通租戶單憑工資較難在物業市場與其他買家競爭，對社會流動構成連鎖影響。

研究認為政府未來10年私營房屋落成目標年均量僅1.29萬伙，低於2010至19年平均1.35萬個，料整體可供出售房屋數量與社會需求存在頗大距離。

招國偉：青年躁動原因之一

房委會委員招國偉說，有關研究反映本港樓價過高及青年住屋困難問題，相信房屋問題是近年青年躁動的原因之一，但目前土地供應嚴重缺乏，政府不應在此時為自置居所比例訂下硬指標。他說隨着「白居二」計劃名額增至4500個，政府可研究調整相關單身配額，如由目前一成增至兩成，以增加青年置業選擇。