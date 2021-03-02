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李百全履新 港台公共事務總監請辭 向同事稱做不出越底線工作 同組兩監製上月辭職

【明報專訊】新任廣播處長李百全昨日履新，同日傳出港台3名高層請辭。綜合港台消息，港台電視及機構業務公共事務組總監王祿霞昨日辭職，而該組分別負責《頭條新聞》及《香港故事》的兩名監製亦已於上月辭職。據了解，王祿霞向同事稱，自政府檢討港台管治的報告出台後，她預料會被要求做許多超越底線的工作，自己「做唔出」。據悉，兩名辭職的監製沒簽署公務員宣誓文件。港台回應稱，對同事離任不作評論。

李：確保良好企業管治

工會：聽其言觀其行

李百全昨上班前向傳媒表示，會帶領港台履行《約章》下的公共目的及使命，確保港台編輯自主會按約章進行，同時要履行編輯責任。他說會確保港台作為政府部門及公共廣播機構應有的良好企業管治，冀自己在政務主任職系工作逾30年的經驗能貢獻港台。

政府檢討港台管治報告形容廣播處長作為總編輯的角色被動。李百全被問到日後會否插手更多節目製作，他沒正面回應，稱會與港台團隊一起仔細研究、跟進報告。至於早前被重啟調查的助理節目主任利君雅會否被整頓，他說不評論個別個案，會確保人事任命及管理依政府機制和規例進行。

港台節目製作人員工會6名會員昨身穿黑衣「迎接」李百全。工會主席趙善恩期望李能知行合一，捍衛港台升遷制度，工會將密切留意利君雅情况。他說同事重視繼續以新聞、傳媒標準，為市民發放資訊和報道，日後對李會「聽其言、觀其行」。中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，李所指的是政府部門企業管治，意味港台過往的管理風格和模式並非政府所要的，預計李將以強硬手法管治港台。

組別負責《頭條》《紅藍綠》等

兩請辭監製沒簽宣誓文件

另外綜合港台消息，負責《頭條新聞》、《左右紅藍綠》等節目的公共事務組，總監王祿霞昨日辭職，而《頭條新聞》監製廖慧玲及《香港故事》監製方曉山亦已於上月辭職，兩名監製並沒簽署公務員宣誓文件。

據悉，王祿霞昨向同事稱，於檢討港台管治報告出台後，預料自己將被要求做許多超越底線的工作，稱「做唔出」，因此請辭，又哭說「已經盡晒力」；而方曉山則向同事說「世界變咗」，自己「唔識玩」，寧願離職。據了解，《香港故事》今輯原名為《香港病了》，但未獲上級通過，故改為《疫行者》。

請辭總監對組內升遷不樂觀

據了解，該組高級監製薛友德及《警訊》監製程倩芸將於8月前退休，計及上述3人，該組將有5名高層離任。對於會否由組內人員升任總監，王祿霞向同事稱「不樂觀」。

港台接受本報查詢時表示，不評論同事的離任。

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