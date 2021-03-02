港聞

港聞二

屯門公園暴動案 控方稱男學生指示示威者及積極對峙

【明報專訊】前年9月21日「光復屯門公園」遊行引發警民衝突，20歲男學生涉有份參與，並管有行山杖。他否認各一項暴動罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨在區域法院審理。控方稱，男學生當日擔當積極角色與警方對峙，又向前線示威者給予指示。

控方開案陳辭稱，案發當天下午約4時許，遊行結束後大批黑衣蒙面示威者於屯匯街屯門時代廣場外，沿着車路集結及用鐵馬等築起路障，在50米外與警方對峙，部分人另手持棒狀物件。

控方稱，戴上頭盔、防毒面具及各種護具的被告李浩銘（20歲），被拍到站在示威者前線位置，手持一個自製金屬盾牌及一支行山杖，擔當積極角色與警方防線對峙，並與前線示威者溝通及給予指示。約下午5時，被告與他人用行山杖敲打路障製造聲響，又協助一人提着消防喉向警方射水，及後示威者將暴力升級，主動衝擊警方防線，包括向警方投擲汽油彈及磚頭。

制服被告時 警遭5人圍毆

當警方開始驅散後，被告與他人沿屯喜路逃走，不久於屯門栢麗廣場外被制服，而一名警員在制服被告期間遭逾5名示威者用長形武器圍毆，致右肘、背部及右眼眉受傷。警方事後檢查被告電話，發現內有5張示威活動的照片。案件今續。

咖啡師控縱火 警認無警誡

另外，26歲女咖啡師蕭樂婷前年9月22日涉在旺角警署外把植物丟入火堆助燃、設路障等，她否認縱火、暴動和在公眾地方管有攻擊性武器共4罪，案件昨於區域法院開審。高級督察吳振東供稱，截停身處私家車的被告後，她在查問下稱「我頭先喺旺角警署出面啱啱╳完差人，頭先見到差人，驚咪走囉」，惟他在辯方盤問時承認沒對被告作警誡，當時只想調查是否與罪案有關。辯方問他有否對被告作暴力行為，他稱「冇嘅，我哋都好客氣」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 210 & 334/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕縦火 旺角警署 在公眾地方管有攻擊性武器罪 行山杖 暴動罪審訊 光復屯門公園 反修例運動

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