斥「反中亂港極端惡劣者」 夏寶龍點名嚴懲黎智英戴耀廷黃之鋒

列挑戰兩制底線5事件 涵反23條反國教

夏寶龍稱「反中亂港分子」、「港獨」等激進分離勢力通過各類選舉進入特區治理架構。他提到有區議員在辦事處張貼「藍絲與狗不得入內」標語，又批評立法會曾出現拉布，有議員充當「黑暴」、「攬炒」分子的保護傘。他稱「有的反中亂港分子宣揚『真攬炒十部曲』」，提出奪取立法會及特首選委會過半席位，指摘他們目的是搞亂香港、搞亂內地，並認為這些行為「顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度」。

夏寶龍列舉5件香港回歸後挑戰一國兩制原則底線事件，包括2003年香港「7月事態」，基本法23條立法擱置；2012年反國教運動；2014年佔中運動反對人大8•31決定；2016年大年初二發生的「旺角暴亂」；以及2019年反修例運動，升級至「顏色革命」。

議辦貼「藍絲與狗」標語被提及

李文浩料「剩低日子唔多」

夏寶龍說，愛國者治港未全面落實，指行政架構中擔任要職者須為「堅定的愛國者」，目前最關鍵、最急迫的是要「完善有關選制度」，又稱社會有聲音要對香港公職人員「進行嚴格的審查把關」，堅決將反中亂港者拒之門外。

深水埗區議員李文浩曾展示「藍絲與狗不得入內」標語，他昨在facebook稱，相信自己「剩低落嚟嘅日子已經唔多」，但表明「要自由人屈膝，係一件冇可能嘅事」，稱區議員工作開心，「亦都問心無愧」。