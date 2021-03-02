梁美芬倡設資格審查委會 羅健熙批「伊朗式篩選選舉」

民主黨主席羅健熙稱，設「資格審查委員會」無異伊朗式篩選選舉，亦反映當局認為公務員在關鍵時候「信不過」；強調當局愈是推出這類措施，只會令港人更不信任，更認為香港政府、架構與自己無關。

夏寶龍：愛國是愛中華人民共和國

全國政協前常委陳永棋於會後稱，選委會應增人代、政協的參與，而目前區議員所佔選委會議席甚多，認為或應減少、或選委會不需區議會參與。新華社報道，夏寶龍稱，中央堅定不移貫徹一國兩制方針的決心不會變，全面落實愛國者治港，是確保一國兩制行穩致遠的關鍵。他指出愛國就是愛中華人民共和國，要確保香港政權機關牢牢掌握在真正的愛國者手中。

報道提及，與會者認為實現「愛國者治港」，除完善有關制度，亦需加強管治人才考察選拔、加強國民教育、改善輿論環境等方面「綜合施策」；座談會包括來自香港工商、金融、勞工等界別人士。根據央視《新聞聯播》報道片段，出席者包括基本法委員會副主任譚惠珠、前副主任梁愛詩，教聯會副主席鄧飛、新鴻基地產執行董事郭基煇，香港法學交流基金會主席馬恩國等人。