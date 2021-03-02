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韓大元：比例代表制不利社會共識 馬嶽：多方法減碎片化 惟政府一直採最利小黨安排

【明報專訊】全國「兩會」召開在即，修改香港選舉制度亦山雨欲來。中國人民大學法學院教授韓大元（圖）接受本報書面查詢時明言，比例代表制一般而言「適用於主權國家的選舉，不宜在主權國家下的地方選舉中採用」，稱不利於形成社會共識，又說加強參選人的資格審查，「是完善選舉制度中需要解決的重要問題」。中大政治及行政學系副教授馬嶽質疑，比例代表制有很多方法可令議會較不碎片化，惟當局一直選擇對小黨最有利的方法，需要負全部責任。明報記者

韓：適用國家選舉 不合行政主導體制

身兼基本法委員會委員的韓大元書面回應本報查詢稱，比例代表制主要弊端是門檻較低，「容易為極端力量或者團體進入議會提供空間，在體制內容易形成極端觀點，不利於形成社會共識」；又提到香港地域小、選民規模不大，比例代表制不適合行政主導的政治體制，易令行政、立法不協調，認為需依據均衡參與原則、探索適合香港實際情况、有利行政主導的選舉方式。韓大元稱，對於選舉制度的代表性不足，需要從完善選舉結構、劃分選區等方面入手。

指「依法審查資格」不削參選權

社會有廣泛途徑提意見

韓大元早前接受新華社訪問，稱香港選舉制度存在漏洞、缺陷，包括無法有效保證候選人符愛國者標準。

被問到是否認為單靠選舉主任審查不足夠，韓大元僅稱，如何加強參選人資格審查，是確保選舉安全的重要環節，又稱依法審查候選人資格，並不限制言論自由或剝奪參選權，目的是確保選舉安全、防範國家安全風險。

對於香港大眾可如何就完善選舉制度提供意見，韓大元稱香港社會有廣泛途徑參與，包括通過港區全國人大代表、港區全國政協委員及其他方式，又稱中央亦通過座談會等形式聽取社會各界意見，「哪怕是尖銳的意見和建議，也會充分吸收」。

羅健熙：代表民意者多被捕 如何反映

民主黨主席羅健熙反駁，比例代表制「是中央搞出來」、實施制度之初是用以保護民建聯；對於韓大元稱可經人大代表、政協反映意見，羅質疑如何可確保港人意見獲反映，當港澳辦主任夏寶龍在深圳聽取意見，不少能代表香港民意的人卻在香港被捕、被控、無法表達人民的聲音，形容時機諷刺。

馬嶽：另設審查顯不信選舉主任

曾著書研究香港選舉制度（見另稿）的馬嶽稱，比例代表制並非由民主派、而是由籌委會及特區政府提議，其影響「大學一年級教科書都有」，質疑政府20多年前力推制度時理應清楚知道，「無理由實踐了20多年，若說現在才知道，很奇怪」。馬嶽稱，即使行比例代表制，也可以藉修改最大餘額法、議席數目等方式，令議會較不碎片化，「但他們一直選擇對小黨最有利的安排，明顯是特區政府要負上全部責任」。

至於資格審查，馬嶽稱目前當局由參選前、後以至上任都有DQ（取消資格）機制，若另設資格審查，顯示信不過選舉主任；對於韓大元稱可經人代、政協傳達意見，馬嶽認為反映當局民意代表蔽塞，難有有效討論，或做出錯誤決定。

相關字詞﹕地方選舉 羅健熙 特區政府 國家安全 民主派 民主黨

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