傷者疑7‧21有指揮：手縛紅帶白衣人拍攝打電話

被質疑是指揮 白衣男笑一笑走開

A早前作供時提到，他在元朗站大堂看到一名女記者被襲，上前幫忙時即遭人襲擊。昨日聆訊先播放一段立場新聞的直播片段，A說自己一跳出閘外即被白衣人追打，他一直護着頭跑到女記者的位置，又以身體擋在女記者上面，不太清楚遭到什麼東西襲擊，過程中三度被毆，歷時30至40秒。片段顯示，至少3名白衣人以棍狀物追打他，更有人手持銀色金屬硬物。

A憶述，他和女記者遇襲後，已發現自己嘴部流血，他看到附近有一名年輕白衣女士躺在地上，當時女士沒反應，旁邊有救護員協助。他趨前觀察白衣女士情况，這時一名左手縛着紅絲帶、身穿白襯衣的男子走過來。A說，該男子沒有武器，先前一直走在最前，在閘外拍攝閘內情况，不時打出及接聽電話，他懷疑該男子是指揮或帶隊，「以黑社會術語，俗稱『雞頭』」。A當時向男子說：「你唔係指揮咩？過嚟做咩呀？」男子沒回應，僅笑了一笑便走開。

稱5持棍男欲打抱孩女士遭阻止

當時A打算離開現場，但有4至5名持棍狀物的白衣男走過來，「好似想搵人打咁」，稱他們本想攻擊一名抱着小孩的女士，但被旁人阻止；其後白衣男看到A的頭盔，以激動及憤怒的語氣向他說「×你老母戴頭盔，戴咩頭盔呀，即刻同我除咗佢」，A不從，隨即遭他們以藤條、木棍及雨傘襲擊約1分鐘。

白衣人散去後，A想回去查看倒地的白衣女子，但有市民勸阻他，「再走去可能令其他人都被打」。他遂走到位於G出口的輕鐵站，向客務中心職員求助，但沒人回應。之後他遇見兩名電視台的攝影師，告訴兩人大堂情况後，「佢哋話唔敢上去西鐵站大堂」。攝影師其後聯絡接載的貨車司機，A跟隨兩人上車後，在附近兜路行駛一段時間後才返回元朗站。

上唇縫7針 頭盔被打「凹咗」

控方引述A的醫療報告稱，他上唇有2.5厘米裂傷，左臂及背部不同位置有擦傷。A透露其上唇裂傷是在私家診所治療，縫了7針。控方又呈上A的頭盔照片，A說白衣男將頭盔打至「凹咗」，頭盔內的海綿亦裂開。

6名被告為王志榮（55歲）、黃英傑（49歲）、鄧懷琛（61歲）、吳偉南（58歲）、鄧英斌（62歲）及蔡立基（41歲）。聆訊今續。

明報記者

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

（7.21襲擊案）