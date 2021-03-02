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私醫今起可打科興 最老觀塘診所量排第七

【明報專訊】私家醫生今起可為優先群組接種科興疫苗，暫有833間私家診所訂了疫苗，少過參加計劃的逾千醫生，當中以油尖旺區最多，佔逾一成。不過，長者人口屬18區之冠的觀塘區，可打疫苗的診所數目僅排第七，即佔5.5%，區議員對此詫異，冀政府鼓勵更多診所參加，以便利長者。

833間可打科興疫苗的私家診所，以油尖旺區最多，達120間，佔14.4%。其後為沙田區及中西區，分別有83及72間診所。離島診所最少，6間都在東涌。

據統計處數字，2019年觀塘區有12.4萬名年滿65歲長者，為18區之冠，但該區可打疫苗診所僅46間，數目排第7。油尖旺有5.2萬名長者，排第11，但診所數目最多；有12萬長者的沙田不論長者或診所數目都排第二。

柯創盛倡增資助額誘參加

觀塘區議員、民建聯柯創盛表示，該區長者人口最多但可打疫苗的診所不多，對此感到詫異，已向政府反映，冀鼓勵更多診所參加，包括提高誘因如增加打針資助額。他說該區長者對打疫苗反應踴躍，相比網上預約，致電診所較方便，亦會想到附近診所，認為增加診所接種點能便利長者。

被問為何診所較原先少，公務員事務局長聶德權解釋，昨名單為已向衛生署訂疫苗的醫生。西醫工會會長楊超發表示，數十名醫生曾向衛生署報名參加接種，但未有回音，已促請政府跟進，料可打疫苗的診所會陸續增加。

訂針診所少於原定

工會：數十醫已報名未獲回音

楊超發表示，其診所昨已收到科興疫苗，今起料每日為16人接種，最初不會每日安排太多人接種，除需時適應流程「驚啲針返唔切」。家庭醫生林永和昨晨亦收到兩盒共80劑科興疫苗，今起為已預約市民接種，每日約10至20人，很快便會用完，料周三會再訂疫苗。他說，診所要準備防止交叉感染措施、提醒接種者先在家看疫苗資訊等。家庭醫生關嘉美昨午說暫未收到疫苗，已有逾200人預約接種，不斷有市民查詢，「我追送針，佢追打針」。

明報記者

（疫情第四波）

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