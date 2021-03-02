BioNTech 14萬針明起預約

醫局拒批醫護私營中心兼職打針

新冠疫苗接種計劃陸續開展，公務員事務局長聶德權昨表示，約830名私家醫生和診所已預訂疫苗，共約6.3萬劑科興疫苗，市民最快今日起可向私家醫生和診所接種，衛生署會視乎需求「補貨」。至於為何人數少於早前公布逾1000名醫生，聶解釋，830只反映已預訂疫苗的醫生數字，未來可能有更多醫生訂疫苗，參與計劃的私家醫生數目不設限制。

聶又稱，明天起可預約於3月10至30日接種BioNTech疫苗，名額逾14萬個，有關接種中心會於3月6至9日起分批讓醫管局醫護和部分優先組別人士接種，試小規模運作。

另外，「醫護誠信同行」有份營運接種中心，該組識主席林哲玄表示，中心每日兩更共需約60名護士運作，已有約400名醫護報名提供服務，大都是護士，約一半是醫管局員工。林說有關醫護近日陸續向醫管局申請利用自己假期做外間工作，部分申請被拒。林表示若醫管局拒批醫護外間工作，將影響疫苗中心運作，其他私營、退休等醫護需要多一倍工作時數，盼醫管局批准。

憂醫護集體請假影響運作

醫管局回覆，醫管局僱員不論在任何時間均須優先為醫管局全力服務，醫院聯網會嚴格審批員工外間工作申請，確保醫院運作及員工日常工作表現不受影響，全職僱員通常不會獲准接受與其專業領域有關的有薪外間兼職。據了解，局方擔心若醫護集體請假做外間工作會影響醫院運作，但會與有關營辦者持續溝通。

（疫情第四波）