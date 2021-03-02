BioNTech 14萬針明起預約

【明報專訊】繼上周五開始接種科興新冠疫苗後，14萬個注射BioNTech疫苗的名額將於明日接受預約，下周三起可在醫管局的7間接種中心打針，該7個中心將於本周六起試運作，為醫護等優先群組接種。部分由私營或醫學組織營運的中心暫未啟用，有中心原本招募醫管局員工以「外間工作」形式服務，但有申請被拒，或影響運作；醫管局稱全職僱員通常不會獲准接受與其專業領域有關的有薪外間兼職。
醫局拒批醫護私營中心兼職打針
新冠疫苗接種計劃陸續開展，公務員事務局長聶德權昨表示，約830名私家醫生和診所已預訂疫苗，共約6.3萬劑科興疫苗，市民最快今日起可向私家醫生和診所接種，衛生署會視乎需求「補貨」。至於為何人數少於早前公布逾1000名醫生，聶解釋，830只反映已預訂疫苗的醫生數字，未來可能有更多醫生訂疫苗，參與計劃的私家醫生數目不設限制。
聶又稱，明天起可預約於3月10至30日接種BioNTech疫苗，名額逾14萬個，有關接種中心會於3月6至9日起分批讓醫管局醫護和部分優先組別人士接種，試小規模運作。
另外，「醫護誠信同行」有份營運接種中心，該組識主席林哲玄表示，中心每日兩更共需約60名護士運作，已有約400名醫護報名提供服務，大都是護士，約一半是醫管局員工。林說有關醫護近日陸續向醫管局申請利用自己假期做外間工作，部分申請被拒。林表示若醫管局拒批醫護外間工作，將影響疫苗中心運作，其他私營、退休等醫護需要多一倍工作時數，盼醫管局批准。
憂醫護集體請假影響運作
醫管局回覆，醫管局僱員不論在任何時間均須優先為醫管局全力服務，醫院聯網會嚴格審批員工外間工作申請，確保醫院運作及員工日常工作表現不受影響，全職僱員通常不會獲准接受與其專業領域有關的有薪外間兼職。據了解，局方擔心若醫護集體請假做外間工作會影響醫院運作，但會與有關營辦者持續溝通。