科興27萬名額 11小時預約近六成 前日4人打針後送院 許樹昌：或緊張害怕所致

政府首公布送院個案 兩血壓高兩暈眩

港府公布前日有4人在中央圖書館打針後被送律敦治醫院，包括3男1女，年齡介乎39至69歲，分別感到暈眩、顫抖、血壓高、身體無力、心悸，累計已有6人打針後送院。除了早前一名因心悸送往伊利沙伯醫院的男病人仍留院，目前情况穩定，其餘5人已出院。醫院藥劑師學會會長崔俊明相信相關反應與疫苗無關，估計與心理因素關係較大，他稱打針時感緊張或因空肚血糖低都會感暈眩；感到有壓力時亦會心跳加速，建議接種前先進食，亦宜多了解疫苗資訊減緊張感。

上周已有人打科興疫苗後送院，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨午稱，心悸非常普遍和非接種後獨有反應，料與疫苗無關，委員會至昨未收到接種後嚴重不良事件的報告。公務員事務局長聶德權稱，醫護會主動了解部分打針後觀察的個案，例如有頭暈者獲安排到醫療站檢查，原來是未吃早餐。

中央圖書館全部日子預約爆滿

政府昨晨9時再開放科興疫苗網上預約系統，本報記者9時進入網站，顯示需等逾一小時，結果約24分鐘後可入系統。至10時，醫管局18間普通科門診的3月12至27日預約名額已滿。8個社區疫苗接種中心中，以中央圖書館最受歡迎，至昨早11時10分，全部日子的名額都被預約。

兩退休者凌晨4時郵局排隊預約

除網上預約，郵局等可助長者等優先群組預約。深水埗郵政局昨早9時半開門前，逾50人在外排隊，大多是長者。排頭位的兩名退休者表示凌晨4時許便到場，其中一名女士說：「排隊想有得打（疫苗），上次好多人排唔到，今次早啲嚟。」郵局開門後，兩人急不及待入內。

曾中風、患高血壓的69歲周先生，昨早8時半來排隊，他上周曾在郵局排隊3小時卻落空，「仲差兩個人到我入去，職員話（預約名額）無位」，故昨日提早來。被問有高血壓患者打針後送院，他說：「唔擔心得咁多，幾廿歲死就死啦，同我同年出世嘅吳孟達都過身，我都走得啦。」

長者帶兒媳身分證副本預約遭拒

郵局稱陪同者須親身排隊

79歲蔡先生昨本打算替兒子、媳婦以陪同者身分預約，但郵局職員說一定要親身排隊，有陪同者身分證副本亦不能協助預約，他批評政府「太不近人情」，結果只有他與同到場的妻子可預約。他稱兒媳要上班，無暇網上預約，「唔通要請假預約咩？」

七旬楊先生昨帶55歲朋友宋女士一同到郵局預約，盼她能以陪同者身分打疫苗。從事清潔工作的楊先生說，兩年前認識宋女士，「佢唔識字，又新移民，佢唔知咩狀况咪幫吓佢」，盼打疫苗護己護人，並認為有疫苗證明更易找工作。

對於有長者反映郵局職員要求陪同者同樣要親身排隊才能協助預約，聶德權回應稱會了解事件，若陪同者希望一同預約，最重要是有相關資料可輸入系統。

明報記者

（疫情第四波）