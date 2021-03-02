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何栢良：檢測滯後患者遲確診 釀群組爆發

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情持續，昨日確診的地盤保安病發後6天仍上班。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在港台《千禧年代》表示，本港近日檢測滯後，患者遲確診，當中尖沙嘴K11 MUESA名潮食館群組中，被視為超級傳播者的清潔工於病發第8天才確診，相信群組爆發與檢測緩慢有關，建議優先處理有病徵患者的樣本。

名潮員工病發第8天確診 其間返工

本港昨新增的5宗源頭不明個案中，一人任職中九龍幹線啟德西地盤保安，他在2月22日病發，惟至28日即病發後6天仍上班，其餘4人於病發當日或之前已最後上班。

根據何栢良整理近日較遲確診患者的資料，其中旺角帝京餅店的兼職員工於病發的第9日才確診，病發翌日上班；名潮食館的清潔工至病發第8天才確診，同樣於病發翌日工作。其他任職廚師的員工，介乎病發後第5至第8日確診，有病徵後均有上班。

何形容，本港「配套長期不到位」，病毒檢測緩慢。他日前與瑪麗醫院飯堂員工傾談，得悉食肆員工定期檢測平均等候起碼7天才有結果，認為若檢測「做唔切」，應優先檢測有病徵者。他又稱，K11 MUSEA食肆員工須參與定期檢測，惟目前所見，該類檢測未能預防爆發，相信與檢測進度慢有關。

疫情累計200人死

被問K11 MUSEA群組會否引發第五波，他回應，目前有兩大風險因素，包括有10多名在2月19日光顧的食客未能聯絡，若按目前已聯絡食客有三分之一確診的比例，相信會有3名失聯的食客確診，不排除於工作場所等傳播病毒。此外，其他商舖出現確診者，現階段不清楚多個商舖間的關連。

另外，一名有長期病的79歲男患者因發燒及氧氣支援入院，轉送深切治療部，獲解除隔離令後情况仍惡化，延至前晚離世。疫情下累計200名確診死者。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 病毒檢測 何栢良

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