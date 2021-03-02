專家呼籲半年 食環指示食肆設執枱專員

另外，食環署過去兩周發現有11宗餐飲處所違規，包括有人不戴口罩、每枱食客人數超出上限等，相關餐廳被罰維持兩人一枱為期3日至7日不等。

4人一桌延長兩周

副食環署長（環境衛生）黃淑嫻說，昨日與餐飲業界會面，打算在3月4日加入指示，要求餐飲處所設執枱專員，若因限制未能做到，需確保員工完成每輪執枱工作後潔手，包括用酒精搓手液潔手、洗手或更換手套。

要求每小時換氣至少6次

黃續說，政府擬在3月中的指示要求餐廳加強空氣流通，每小時換氣至少6次，若未達到此建議水平，可加設符合規格的空氣淨化設備替代。她說，政府會讓業界有時間完成這些改善工作，希望業界能在4月底或之前達到要求。

稻苗學會會長黃傑龍稱，名潮食館爆疫，證明足夠通風率及執枱專員的重要，其集團餐廳去年7月31日起設執枱專員，其後營運成本沒升，「係要多花心機，鼓勵執枱同事，或者輪住做，呢個係日常管理技巧」，他留意到不多業界響應。對於中小店未必夠資源應付，黃認為「如你覺得買搓手液畀同事都困難，唔知道點說服你」、「你喺屋企都唔會倒垃圾就馬上裝飯，（新措施）都係公道」。

（疫情第四波）