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袁國勇K11 MUSEA視察 分析爆疫兩可能 名潮料短距空氣傳播 鮮風符要求1/3

【明報專訊】尖沙嘴K11 MUSEA新型冠狀病毒疫情未遏，沒有如期今日重開，延長閉館至本周五。其中現超級傳播的名潮食館群組增4宗確診，連同與確診食客同場求醫的初步確診者，累計49人染疫。港大專家袁國勇昨日到場視察，分析名潮食館爆疫涉兩大可能，包括店內鮮風量不足，僅達申請牌照要求的三分之一，致污染空氣積聚店內並感染食客，形容情况很不理想；且其茶水間會放置曾使用碗碟，亦有可能導致食具交叉感染。

名潮群組暫未現第三代傳播，昨新增的4宗確診全屬接觸者，其中確診食客維持22人；另有一名曾到大角嘴黃頌仁醫務所的求診者，曾與其後確診的食客同場求醫，料被食客感染，上月22日起曾到診所的人須強制檢測。

K11 MUSEA其他商舖再現個案，最新一名任職地下Twinkie Cookies的女職員初步確診，該個案與早前確診的卡地亞員工、Lilium by Gitone女食客同列源頭不明，尚待基因排序分析，以調查感染途徑。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨到名潮食館視察後表示，名潮爆疫有兩大可能，包括短距離空氣傳播和食具交叉感染。他形容店內部分位置空氣流動低，情况「很不理想」，指名潮地下層的通風管很幼，輸送鮮風量不足，僅為牌照要求的三分之一，且出風口位於店內兩端，中間空氣會停滯。

另一可能：食具茶具交叉感染

他續稱，被視為超級傳播者的清潔工經過時呼出空氣，或在該處積聚；加上4人一枱相對擠迫，容易造成短距離空氣傳播，大部分染疫食客均在該處用餐。另外，下層茶水間同時擺放用過的食具及廚餘，不排除受污染的食具與茶具交叉感染。

袁指出，食環署在空氣進出口、鋅盆水喉採集環境樣本，檢測有否含新冠病毒，若無陽性樣本，料周六重開應大致安全，商場公用空間通風亦無問題。

測量師：若排風差 污糟空氣內循環

香港測量師學會前會長何鉅業昨亦有到名潮視察，目測涉事樓層的樓底約2.9米，而天花板佈滿的通風管，至地面僅約2.3至2.4米。他說，按袁國勇所指店內鮮風量不足，流入製冷系統後，難以於店內平均輸出冷空氣；加上店內環境密封，若排風能力不佳，亦會導致空氣困在食肆某位置，造成「污糟空氣內循環」，受污染空氣有可能吹到店內其他地方。

對於名潮需否重新安裝通風管才能重開，何認為，要重開前應檢視鮮風量是否足夠，以及出風分佈是否平均。

衛生防護中心總監林文健說，名潮群組確診者病發日期介乎2月18至27日，22名食客中，有21人於19日享用午膳。他對疫情感憂慮，群組約三成患者無病徵，不利於發現個案。他續稱，76名於19日光顧的食客中，有15人仍失聯，呼籲食客盡快聯絡防護中心，當局會尋求警方協助。

對於名潮食館鮮風所違條例及罰則，食環署回覆，據《公眾衛生及市政條例》，如食肆天然通風不足，須設通風系統，每人獲供應分量不得少於每小時17立方米室外空氣。此外，通風系統須符合《附表所列處所通風設施規例》，並須在營業時間經常保持開動。該署會採取適當行動，確保持牌人遵守持牌條件等。

K11 MUSEA延長閉館至周五

K11 MUSEA高級項目總監董正綱昨說，流動檢測車已經完成1700個檢測，約700個檢測結果呈陰性。K11集團發言人說，K11 MUSEA主動關館至本周五（5日），周三將再安排流動檢測車為商場員工和租戶員工檢測。

明報記者

（疫情第四波）

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