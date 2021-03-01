【Emily】葉太護劉利群 民主黨罕有分享帖文

建制網民批評葉太官官相衛

葉太個post引起唔少建制網民留言批評，有人認為劉利群曾為食環署長，要為拖延清除「黑暴」文宣負責，甚至有網民批評葉太「官官相衛」。唔少人分享帖文時，都話要睇留言。

另一邊廂，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓（Tony）噚日喺fb出post，透露早前同劉利群及建築署代表會面，聽取佢哋介紹改革街市工作，Tony話會面改變咗佢對食環署街市又濕、又迫、落後又污糟嘅印象，得悉署方興建新街市、翻新街市時，喺建築設計、科技應用等方面都做咗大量工作。

Tony又話，食環署、建築署近年嘅公廁翻新計劃等，都有好大改善，但亦話打擊「黑暴」相關嘅塗鴉、違法街招方面，食環署就要加倍努力。對於劉利群升職，Tony祝願對方喺新崗位工作順利，為香港嘅健康同宜居城市建設努力，加快效率。