【Emily】岑子杰為猜忌民主黨道歉 起訴前感言 與黃碧雲擁抱

1月被捕 曾話「拉黃碧雲先荒謬」

Jimmy喺1月初因國安法被捕、獲准保釋後，曾經話拉佢唔荒謬，「拉黃碧雲先荒謬」。Jimmy噚日報到前話，過往社民連曾經成日狙擊民主黨，認為民主黨永遠企喺最安全嘅地方，「但今日望吓，無論幾溫和，我哋冇人喺制度暴力下，可以獨善其身……無論點企，都唔會企到喺安全嘅地方」。

Jimmy又話，「民主黨係第一個我需要講對唔住嘅」，佢話有太多猜忌，相信民主黨好多人都覺得委屈，點解做咗咁多嘢仲要畀人咁睇自己，「呢場運動下，我係其中一個曾經猜忌民主黨嘅人，希望你哋能夠原諒我」。

黃碧雲：從來冇嬲社民連或Jimmy

黃碧雲就話，從來冇嬲社民連或怪責Jimmy，佢話民主運動道路漫長，彼此共同目標係走向民主，但手法、策略有分歧，希望經歷咁多之後，大家能夠互換位置思考，「互相理解、明白，重新令民主運動磨合，繼續向前」；又自言曾經都猜疑激進派、令人唔開心，尤其選舉論壇定會「砌過」，但最緊要係堅定向民主目標進發。