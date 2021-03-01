透明天線技術曾獲發明展金獎

ANTwave成立初期，由於資源有限，只能承接較簡單項目，例如替藍牙耳機生產商改良天線設計，令接收效果更佳。累積了一些資源之後，該公司才開始自行研究適合建築物和汽車使用的透明天線。

2018年，公司憑透明天線技術，在「日內瓦國際發明展」中獲得一個金獎，以及在「香港資訊及通訊科技獎」中，獲得一個銅獎和一張優異證書（當時透明天線並非特別為5G設計，亦沒有貼紙這麼薄）。在日內瓦發明展內，他們認識了一家日本廠商，該廠商成為其中一個代工生產商。

日廠代工版本須用光刻機

現時，由這家日本廠商代工的「透明貼紙」5G天線已相當接近透明。若正面和稍遠距離觀看，基本上不會看到格仔。攝記拍照時，要在近距拍攝，兼特別打燈，才呈現出格仔。

ANTwave表示，這個版本需要用到光刻機來生產，所以生產成本相當高；有另一個透明度稍遜的版本，生產門檻較低，可以由內地廠商代工，生產成本大約只是前者的10%。公司計劃，在2023年初再推出另一個新版本，毋須使用光刻機來生產，但透明度接近現時由日本廠商代工版本。至於由日本廠商代工的版本，亦可以再作改良，新一代版本看不到格仔。