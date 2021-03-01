彩罩兩大製法 「紡黏」多製單色口罩 「水刺」可印複雜圖案

葉曉雲解釋，紡黏法是將聚合物熔融紡絲成網狀後製成不織布，生產過程中可直接使用有顏色的聚合物膠粒，故製成的不織布已有顏色且不會脫色，「以前常見的藍色、綠色等口罩都是用這個方法」。不過，纖維在製作過程中或會不平均，「有機會令布料顏色『一撻撻』」。

至於水刺法，則是利用超高壓微細水流纏結纖維來生產不織布，過程中無使用額外化學品，故較環保，而產品的色彩可以來自製作過程中使用有色的纖維，亦可在已製成的水刺布上印上顏色及花紋，故水刺布口罩可印上較複雜圖案，布料紋路亦較平均及平滑。

印花倘用石油副產品染料 或削安全度

葉曉雲認為，廠商使用紡黏布或水刺布生產口罩時應留意設計及用料，「用紡黏布製成的口罩應是向外的面層才有顏色，貼近皮膚的一面有色其實都沒用；在水刺布上印花則應使用食用顏料，若廠商使用石油副產品染料或其他致敏或致癌物料，則有機會令水刺布口罩的安全性減低」。她認為廠商應公開口罩原料及檢測報告供參考。