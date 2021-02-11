消委倡訂口罩標準 監測致癌染料 台驗出兩款彩罩含「偶氮染料」 本報抽驗港10款全過關

明報記者 羅霈潁

台灣當局月前因應彩色口罩染料隱憂，大規模抽驗當地彩色口罩，本報亦同步在本地隨機購入10款彩色口罩，包括愛的家「十彩繽FUN」、Medeis「Funful系列」、TL MASK等，交香港標準及檢定中心（STC）檢測。據歐盟「化學品註冊、評估、授權及限制法規」（REACH），紡織品因偶氮染料降解後產生的22種芳香胺濃度不得超過30ppm。STC結果顯示，全部樣本未有因偶氮染料降解而產生芳香胺，符REACH要求。

消委會研究及普查部首席主任郭永賢接受本報訪問稱，偶氮染料有很多種，大部分無毒性，但其中百多種會在某些情况下還原釋出有害芳香胺化合物，有研究稱這些化合物可能對人體或動物有致癌風險。

稱內地亦須測偶氮染料 倡廠商測試並公布

郭永賢強調，廠商生產任何顏色及花色口罩，都必須確保使用的染料安全，有關工序不會削弱其防護效能。他說現時一些口罩標準有要求做色素測試，例如內地標準GB/T 32610-2016《日常防護型口罩技術規範》要求做禁用偶氮染料測定，並註明禁用可分解致癌芳香胺染料；亦有醫用口罩標準參照醫療儀器要求，對口罩產品進行皮膚剌激性和致敏性等測試。

郭建議廠商亦做有關測試並公開結果讓消費者參考，長遠而言，消委會希望當局為防疫用口罩設定本地標準，詳列防護效能及安全要求，讓廠商和消費者依從；而消費者購買彩色口罩時，最好向供應商了解色素成分及有否做安全測試等。

學者：偶氮已少用 廠商不公開原料成隱憂

理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲指出，部分偶氮染料色彩鮮艷，未必是其他染料或製造方法可取代，但偶氮染料多年前已被發現可能致癌，故現已很少在紡織品使用。她續稱，現時彩色及印花口罩一般採用紡黏法或水刺法製成的不織布（見另稿），安全性較高，但仍擔心廠商若未有公開口罩原料及檢測報告，消費者難以清楚了解其安全度，「會否仍有商人使用偶氮染料，又或會否使用致敏或致癌物料？」

就設定本地口罩檢測標準的建議，海關回應稱，根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未符一般安全規定的消費品即屬違法。海關去年1月起全面巡查試購及檢視各區出售外科口罩，針對商品安全、商品說明及商標情况，確保符合《消費品安全條例》及《商品說明條例》，至今出動逾5600人次，巡查零售點逾4萬間次。