陳茂波預告未來回饋市民規模或再縮水

新一份《財政預算案》提出紓困措施「減糖」，陳茂波昨發表網誌解釋，即將完結的財政年度赤字預計逾2500億元，下年度赤字估計仍逾1000億元，兩年間財政儲備相等於從23個月政府開支水平，下降至13個月，「無可避免局限了可用在『派糖』的空間」。他昨出席無綫電視節目《講清講楚》時亦表示，派糖要靈活處理，包括考慮經濟及提升公共服務等，因此要逐年評估，不排除未來要壓縮派糖的可能。

稱失業貸款還款方式「已相當優惠」

陳指出，考慮到經濟經歷連續兩年衰退、失業率高企，故決定透過維持較大的財政投入，提升支持經濟力度。以電子消費券為例，目的是為本地經濟體系注入消費力，激活消費氣氛。他希望電子支付工具營運商，為小商戶以較優惠方式安裝八達通等支付系統，亦會爭取豁免手續費。

他又表示，政府百分百擔保個人特惠貸款計劃，對有需要貸款應急的失業者而言，還款方式已相當優惠，會視乎經濟發展考慮是否延長5年還款期。

商務及經濟發展局長邱騰華昨出席商台節目《政好星期天》時表示，全球沒有國家可避開疫情打擊，外界預計本港今年經濟增長3.5%至5.5%，只因去年大跌，基數下降，經濟只要較去年好轉就會有正增長，他說歐美市場能否回復正常仍有隱憂，對本港亦有影響。出席該節目另一時段的財經事務及庫務局長許正宇則稱，統計處今年人口普查時會預留3000多個職位，優先聘用失業者。