擱置15年沙田T4幹路擬重推 計劃上半年刊憲 2023年申撥款

2006年居民反對 當年造價11億

政府早於1970年代後期已在沙田區規劃T4主幹路，興建一條由西九龍及荃灣往返馬鞍山及西貢的連接道路，以應付未來沙田區人口需要。沙田路、城門隧道公路和青沙公路分別預留共4處的接駁口。土拓署2004年提出T4主幹路走線方案，並於2006年刊憲，當時工程造價11億元，但遭居民強烈反對，擔心高架道路影響景觀及樓價，最終土拓署擱置工程。

隨着近年新界東地區不斷發展，獅隧、大老山隧道、大埔公路（沙田段）等交通擠塞愈趨嚴重，加上城門河以東一帶沒直接道路連接城門隧道及青沙公路，令現時往返馬鞍山至荃灣及西九龍的交通，需途經沙田區內道路，加劇交通擠塞問題。

土拓署回覆本報表示，正就T4號主幹路進行勘查研究，計劃今年上半年為項目刊憲，並檢視刊憲期間收到的意見，盡快完成道路設計；現計劃於2023年向立法會申請撥款，獲批後會盡快開展工程，但仍需檢視工程時間表及建造成本。

東西行連接沙田路青沙路城隧

免礙景觀部分路段橋改隧道

根據土拓署最新方案，T4主幹路維持興建兩條雙向高架道路，西面連接青沙公路及城門隧道公路，東面連接沙田路，屬雙程雙線合共約2.6公里長；署方改善原有設計，包括將東行高架道路移離沙田蔚景園及新城市廣場第三期，高架道路由原先距離蔚景園74米增至105米，並降低跨越城門河路段的路面高度，以減少對沙田市中心景觀的影響；而沙田頭村附近的道路，亦由原先高架道路設計，改為以隧道等形式興建。至於西行線行車隧道近溱岸8號的出口，土拓署方亦改變過去立場，決定增建西行線支路接駁至獅子山隧道，以方便進入沙田市中心。根據署方顧問研究，若T4主幹路於2023年動工，有望2028年落成並啟用。

土拓署表示，T4主幹路啟用後，駕駛者可使用馬鞍山路、大老山公路、沙瀝公路、沙田路，往來馬鞍山及青沙公路和城隧公路，毋須途徑沙田市區，預計可省行車時間和紓緩沙田區內交通。

沙田區議會交通及運輸委員會主席容溟舟表示，現時大老山隧道鄰近石門石礦場、以及沙田路鄰近威院的兩個路口經常擠塞，T4幹路若要發揮最大成效，政府需先處理該兩路口交通。他相信T4主幹路可令馬鞍山以至西貢十四鄉居民受益，較方便來往新界東至荃灣及西九龍，估計車程較目前節省5至10分鐘。