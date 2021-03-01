通識教師憂慮多 有直問何事不能教

過去一年建制派以至政府對通識科批評不絕，通識教育教師聯會前內務副主席陳智立稱，《港區國安法》立法前「已有好多對通識科甚至其他學科的攻擊，當這個氣氛走出來，老師便易受影響，會多想事情」。本是中學通識科主任的他說，有教師會表明「你直接告訴我哪些事不能教」、「不如你直接給我材料，我跟着教」。

課堂氣氛或有異 恐較昔費神

教師起疑心，課堂氣氛亦有異。羅潔玲說，「太多外面氣氛拉入課堂，令課堂有些同學會好hostile（敵對）」，有時學生或提出「踩紅線」說法，教師要即場思考如何向其他學生解釋，以免有學生「聽頭聽尾」，及後向家人稱「老師上課與同學討論某地方要獨立」。羅認為以上處境令教學沒那麼靈活，燃燒教師精力。

料部分議題仍可議 不改教法

通識科鼓勵學生思考不同立場，該科改革後逾半學習重點與國家有關，當局新指引稱涉國安議題「沒爭辯或妥協的空間」。羅潔玲認為國安法下雖有模糊之處，惟不會改變教師教學方法，「我的角色不是講政見立場，是讓你（學生）探索……聆聽各方觀點，再作well-informed（明智）判斷，而非由我告訴你這樣對、這樣錯」。

羅認為日後教授新科時，即使國家穩定、領土完整等無討論空間，但中國在世界發展等議題仍「有得傾」，就算外界認為要正面討論相關事件，「但都要拿出實際事件討論，證實為何它是正面，不能照本宣科」。不過，她提到教師有別以前付全力研究讓學生學得最好，日後「或花好多精力以免除不必要後果」。

高中通識科推行逾10年，陳智立認為該科擴闊學生眼界，關懷社會事，與舊制高中相比，學生更主動參與外間學習活動。羅潔玲稱，通識科讓學生有涵養聆聽他人聲音，令他們「發現自己非獨大，亦非世界的唯一」。通識科將走到盡頭，羅不諱言今次改革「將教改付出10多年的心血全倒，對前人為教改仆心仆命很不公道」。

（國安教育系列二）