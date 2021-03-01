稱新課程與通識理念矛盾 憂終剩一元聲音 教大學者：新科紅線未知 教師或只跟足官話

明報記者 魏綺婷 黃焯謙

有關通識科，香港教育大學教育政策與領導學系客席副教授梁恩榮分享七八年前、早在2014佔中前到兩間中學研究通識推行情况，兩校均藉討論「艾未未事件」比較中港人權，學生反應不盡相同，課堂有討論自由。2009年推行的通識科，成科時倡訓練學生批判思考。梁稱，批判思考其中一特別之處，是帶着「存疑」精神，對有權力的人抱懷疑、留心。

改科「連根拔」 國安教育「令問題更嚴重」

教育局早前公布通識科改革改名、削課時，梁恩榮形容是「連根拔起」，課程目標提及培養獨立思考、慎思明辨，培育此等特質一定要多元角度看爭議議題，但文件所列學習內容與其理念有矛盾，「改革開放以來的國家（新科三學習主題之一），提了兩次『提升』，人民生活素質的提升、綜合國力的提升，令人不明白，是否只提正面的『提升』，要多角度睇事物，當然要有正反兩面，為何只講提升？」

「改革後的通識出現很多問題，而國安教育的出現，令這些問題再嚴重化」。2月初公布的國安教育指引提醒教師教學時「涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間」。

南海議題確存爭議 「叫老師如何教」

梁恩榮稱，從學理角度，「沒有什麼議題不可以傾、辯論」，這不等於鼓勵、教唆，「根本兩碼子」。梁稱實踐上亦存問題，有些議題確存爭議，例如中國主張的南海「九段線」，2016年被海牙常設仲裁法庭裁決違反《聯合國海洋法公約》，「如果去到這些議題，叫老師如何教？」

如套用在日後的「新通識科」，前段所述的「課堂有討論自由」未明。「老師憂心不知（教到）什麼位會出事，盡可能避免教爭議課題，甚或將爭議課題非爭議化」。梁恩榮稱，如是者教師唯有依書直說，「老師為了安全什麼都不說，照足官方，有事要釘牌，為何要冒險？照足官方版本，官方說是便是；內心未必同意，但老師又可以怎樣處理？」

憂師生最終「被迫講不信的話」

寒蟬效應下，梁恩榮憂慮香港教育最終走向一種「作假」，意指師生都不可能在校說出內心所想，言不由衷，「被迫講自己也不相信的說話」，又或是再無「多元思考」訓練下同學只信一面立場，凡是政府便不信。

教育局上月底發表以「消除有關香港學校推行國家安全教育的誤解」為題的文章，重申學校應清楚指出維護國家安全是所有國民應盡責任，不存在爭辯或妥協空間；同時應培養學生共同維護國家安全的觀念和責任感。

教育局稱教師應引領學生從不同角度闡述事實和理念，例如歷史背景、道德標準和法律原則，以協助學生理解國家安全的重要。

（國安教育系列二）