夏寶龍座談 范太倡選委全削區會席 促選立會須選委提名 學者批「非政權性」為由不合理

新華社報道，中央有關部門在深圳舉辦為期兩日座談會，夏寶龍出席聽取香港社會各界對完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」的意見。有與會者稱，會上夏寶龍未有多談，相信今次座談會是根據內地《立法法》，在人大對香港選舉制度作決定前需要諮詢。

據了解，座談會兩日共舉辦4場，出席者包括港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧等官員。昨日上、下午分別一場座談會，各有10多人參與，據悉與會者包括九龍倉大股東吳光正、合和實業主席胡應湘、行會成員李國章、湯家驊、港大深圳醫院院長盧寵茂、工聯會榮譽會長陳婉嫻等。

倡取消超區5席 拆細立會選區

范徐麗泰會後表示，提出多項改革選舉制度意見，包括指《基本法》第97條說明香港可有「非政權性」的區域組織，「即不能在政權起作用，因此要考慮區議會是否應在選委會中有百多個議席」，倡考慮改由港區全國政協成當然代表，又建議取消立法會5個超區議席。

范徐麗泰又稱，立法會直選中，現行比例代表制5個選區太大，倡劃分為最少10區，又稱雙議席單票制亦可行。她建議所有參選立法會者，「提名人有若干名是特首選委」，認為提名人都是「愛國愛港」，政治理念不會相差太遠。

「選制改革應人大訂框架本地立法」

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅稱，與會者認為選舉制度改革應由人大或人大常委會制訂改革基本原則、方向及框架，再本地立法，或涉修改《行政長官選舉條例》及《立法會條例》等，選委會不同界別議席「產生辦法或有點修改」，立法會直選選區劃分、功能組別議席或調整。

邵善波：反對勢力已減 勿overkill

中央政策組前首席顧問邵善波稱，國安法頒布後反對勢力「退出的退出，走佬的走佬，收監的收監」，不再形成很大抗拒力量，認為在此情况下做事要更小心，勿「overkill」過分處理，「病人醫到變死人」。

李永達：范太認為自己以前做錯？

曾任基本法諮詢委員的民主黨李永達稱，《基本法》附件一列明特首要由廣泛代表性選委會選出，當中包括區域組織代表，稱基本法當年由基本法草委、全國人大通過，「是否草委、人大做錯事？」他質疑為何范太過往從未提出，「直至民主派贏了大多數才提出？」李永達又稱，「超區」建議人大常委會、中聯辦亦曾討論，范太當年為人大常委，「是否認為自己以前做錯，所以要取消？」

中大政治及行政學系副教授馬嶽稱，范太以「非政權性」為由要求取消117席區議會選委並不合理，因選委會的組成只反映社會不同界別，當中專業界別、鄉議局等均非政權組織，「難道漁農界是政治組織？」對於范太建議立法會參選人須獲選委提名，馬嶽稱選委唯一功能應是選特首，疑惑為何會變成立法會議員的提名人。