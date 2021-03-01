周中可預約打BioNTech 私醫最快周二打科興

私醫料需200針 暫只能訂80

家庭醫生林永和訂了80劑疫苗，他引述衛生署指可安排80人接種，不用預留第二針用量。他打算收到針後才開放預約，初步預計每天開放10至20個名額，每小時約為一兩人接種。其診所候診室約200至300平方呎，他相信能分開病人和接種者，會要求病人先預約特定時間，限15分鐘處理一名病人，所有等候者隔1米坐，如病情非太嚴重的病人，會請他們站在門外等取藥，盡力控制人流。但他憂慮老人不預約便來打針，會難以控制疫苗使用情况，「如果很艱難來到（診所），（安排）都有彈性，但不鼓勵walk in」。

憂長者無預約求針 「忍心叫佢走？」

林永和稱，近日平均每天收到幾十個查詢，有長者盼帶同未成年孫子打針，卻沒留意科興不適合18歲以下者接種；亦有人非優先群組，「（他們）以為私家醫生接種係無王管」，可為非優先者打針。

家庭醫生關嘉美也擔憂非預約接種者的安排，尤其看到社區接種中心近一兩天有不少沒預約長者「食白果」，不想重蹈覆轍，「但如果佢年紀大，求你，你忍心叫他們走？」她訂了80劑疫苗，按近日來電查詢量，估計約200劑才足夠。她最擔心「返貨」速度，「如果返唔切，就會jam（塞）住晒，排隊會好長，打唔切」。

老婦打針後視力模糊送院

政府稱，昨逾7000人接種第一劑科興疫苗，自2月22日官員等人接種起計，逾2萬人已接種第一劑疫苗。優先群組今晨9時起可網上預約8間接種中心和18間醫管局普通科門診直至3月28日的名額。

負責營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務顧問龐愛蘭表示，昨共1781人接種疫苗，沒人送院。她說前日下午一名婆婆接種後表示眼睛視力模糊，原因不明，已送院；早上一名男子沒吃早餐，接種後頭暈，休息約10分鐘後離開。營運天水圍天暉路體育館接種中心的新都醫療服務董事劉林美芳說，昨有千多人接種，沒人送院。

營運官涌體育館接種中心的尚至醫療稱，昨有1319人預約，12人不適合接種，部分原因包括曾對其他疫苗出現過敏反應或屬情况不穩定的慢性病患者，1288人完成接種，沒人不適。

（疫情第四波）