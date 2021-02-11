曾MUSEA用膳 染疫建造議會員工赴4講座

有戴罩與聽眾有距離 同事全陰

該患者在觀塘建造業議會工作，住馬灣珀麗灣6座，兩處須強檢。她2月19至20日到K11 MUSEA 5樓Lilium by Gitone吃下午茶，2月22至23日到南區漁光道、葵涌葵合街、九龍灣大業街及北區鳳南路4個建造業議會訓練中心，出席共4個講座及簡介會。她2月25日病發並經公司安排檢測，翌日最後上班。建造業議會表示，目前辦公室同事檢測結果全為陰性。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者在講座有戴口罩，與聽眾保持距離及沒有飲食，出席者不會被列為密切接觸者，但建議檢測。據悉，出席講座者全為建造業議會員工，不涉地盤工。

增逾10初確 最少6源頭不明

昨日新增10多宗初步確診，當中最少6宗源頭不明，包括在中九龍幹線啟德西地盤任保安的41歲男子，若最終確診，該地盤相關的人須強檢。其餘初步確診者包括最後於去年11月上班的30歲香港演藝學院兼職男教師、在葵涌葵昌路九龍貿易中心13樓工作的54歲女財務秘書、葵涌偉倫中心佳能香港任職相機維修員的36歲男子、在LBC Express中環分店任收銀員的23歲菲律賓籍男子，以及秀茂坪邨秀康樓62歲家庭主婦。

另外，一名16歲男患者於2月23日與10多人在順利邨體育館打籃球，昨日有兩人確診，包括大角嘴官立嘉道理爵士中學的20歲學生，全校須強檢。衛生防護中心表示，暫時找到10多名參加者送檢疫，但仍有部分人尚未找到。

（疫情第四波）