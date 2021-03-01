名潮二代傳播滲社區 攻入診所醫院 非同層餐廳顧客卡地亞店員確診 衛署料群組續擴

港增22宗4源頭不明 名潮累計44

本港昨增22宗確診，包括5宗輸入、4宗源頭不明；13宗本地相關個案中，10宗與名潮食館群組有關。名潮群組昨增兩名食客、8名密切接觸者確診，累計44人，其中食客佔22人。

接待患者護士中招 同時段者檢疫

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，一名任職黃頌仁醫務所的護士確診，料被名潮食館的食客感染。3名介乎48至70歲的女食客，分別於2月20或22日病發，她們曾於22和24日下午2至4時到診所求醫，護士負責配藥和登記工作，至25日病發，不排除診所內出現短距離空氣傳播，同時段求診的患者及診所員工須檢疫。

波及醫局總部明德醫院宿舍律師樓

除了診所，名潮食客衍生的二代傳播波及多個場所。醫管局總部資訊科技及醫療信息部新增一名員工初確，該員工與早前確診的食客於九龍醫院一樓同層辦公，二人辦公室相鄰，最初檢測陰性，其後病發。金鐘力寶中心1座夏禮文律師樓員工、明德國際醫院宿舍兩名分別1歲和4歲住客，均屬名潮食客的密切接觸者並相繼確診。

K11 MUSEA其他商舖亦出現個案，位於地下的卡地亞有員工確診；一名曾到5樓Lilium by Gitone享用下午茶的53歲女亦染疫，她任職建造業議會並出席多個講座（見另稿）。另外，證實確診、居住安泰邨智泰樓的20歲男，其同住母親任職將軍澳醫院病人服務助理，27日病發至昨初步確診，而一名同住女子早於22日出現病徵，昨午仍等候檢測結果，該女子任職K11 MUSEA Twinkie Cookies。

十餘食客仍「失聯」 餘者1/3確診

歐家榮相信名潮食館的清潔工屬超級傳播者，他上班當日（19日）病發，除污染店內環境，亦可能離開食肆時污染商場其他地方。當局至昨仍未聯絡到10多名於19日光顧的食客，其餘60多人中已有三分之一食客確診。他稱群組有近100人檢疫，部分食客及員工的密切接觸者染疫，相信病毒已在社區傳播，預計確診陸續有來。他呼籲與群組有關的市民致電防護中心熱線2125 1111或2125 1122，不需撥打1823，會有專人接聽。

K11 MUSEA發言人稱，昨早9時起安排流動檢測車，為商場及食肆租戶員工免費檢測，預料昨日可為1500人採樣檢測，24至48小時有結果。商場內所有員工須持陰性證明才可進入。至於名潮的通風系統，其廚房的抽氣和補風為獨立系統，直接抽出室外，沒與其他食肆或商舖連接。

另外，昨增一名73歲男子離世，他曾到旺角金雞廣場，屬歌舞群組，並曾入住深切治療部，1月底解除隔離令後情况惡化，前晚不治，為本港第199名確診死者。

明報記者

（疫情第四波）

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